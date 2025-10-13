Η Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα των 4 ομήρων οι σοροί των οποίων θα παραδοθούν σήμερα στο Ισραήλ

Η Χαμάς δημοσιοποιεί τα ονόματα τεσσάρων νεκρών ομήρων, τις σορούς των οποίων η τρομοκρατική οργάνωση αναμένεται να παραδώσει σήμερα στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι όμηροι είναι οι Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρεζ. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πότε θα πραγματοποιηθεί η παράδοση.

Η τύχη του Γιόσι, ενός φοιτητή γεωργίας από το Νεπάλ, δεν είχε επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, αλλά είχε εκφράσει «σοβαρή ανησυχία» γι’ αυτόν.

Ο Ιλούζ μεταφέρθηκε από το φεστιβάλ Νόβα και υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της Γάζας, προφανώς λόγω έλλειψης ιατρικής περίθαλψης. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο Πέρεζ, 22 ετών, διοικητής διμοιρίας στο 77ο Τάγμα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, από το Γιαντ Μπινιαμίν, σκοτώθηκε μαχόμενος τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Σαραμπί, 53 ετών, αδελφός του απελευθερωμένου ομήρου Ελί Σαραμπί, από το Κιμπούτς Μπε’έρι, απήχθη από το σπίτι του στις 7 Οκτωβρίου και δολοφονήθηκε κατά την αιχμαλωσία του.

