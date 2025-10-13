Logo Image

Η Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα των 4 ομήρων οι σοροί των οποίων θα παραδοθούν σήμερα στο Ισραήλ

Κόσμος

Η Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα των 4 ομήρων οι σοροί των οποίων θα παραδοθούν σήμερα στο Ισραήλ

REUTERS/Ramadan Abed

Στην ανακοίνωση της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν διευκρινίζεται πότε θα πραγματοποιηθεί η παράδοση

Η Χαμάς δημοσιοποιεί τα ονόματα τεσσάρων νεκρών ομήρων, τις σορούς των οποίων η τρομοκρατική οργάνωση αναμένεται να παραδώσει σήμερα στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι όμηροι είναι οι Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρεζ. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πότε θα πραγματοποιηθεί η παράδοση.

Η τύχη του Γιόσι, ενός φοιτητή γεωργίας από το Νεπάλ, δεν είχε επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, αλλά είχε εκφράσει «σοβαρή ανησυχία» γι’ αυτόν.

Ο Ιλούζ μεταφέρθηκε από το φεστιβάλ Νόβα και υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο της Γάζας, προφανώς λόγω έλλειψης ιατρικής περίθαλψης. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ποιοι είναι οι 7 Ισραηλινοί που απελευθέρωσε η Χαμάς

Ποιοι είναι οι 7 Ισραηλινοί που απελευθέρωσε η Χαμάς

Ο Πέρεζ, 22 ετών, διοικητής διμοιρίας στο 77ο Τάγμα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, από το Γιαντ Μπινιαμίν, σκοτώθηκε μαχόμενος τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Σαραμπί, 53 ετών, αδελφός του απελευθερωμένου ομήρου Ελί Σαραμπί, από το Κιμπούτς Μπε’έρι, απήχθη από το σπίτι του στις 7 Οκτωβρίου και δολοφονήθηκε κατά την αιχμαλωσία του.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube