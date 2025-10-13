Logo Image

Εφθασαν τη Γάζα οι 1.968 Παλαιστίνιοι που αφέθηκαν ελεύθεροι

Κόσμος

Κάποιοι ξεκίνησαν να λαμβάνουν ιατρική βοήθεια

Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι άφεσε ελεύθερους 1.968 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Αφέθηκαν ελεύθεροι σε δύο ομάδες. Η μία μεταφέρθηκε από τη φυλακή Όφερ προς τη Δυτική Όχθη.

Η δεύτερη μεταφέρθηκε από τη φυλακή Κετσιότ στο Κερέμ Σαλόμ, στο νότιο Ισραήλ, ένα από τα συνοριακά περάσματα προς τη Γάζα.

Οι κρατούμενοι συνοδεύονταν από Ισραηλινούς σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Λίγο αργότερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι από τους απελευθερωθέντες κρατούμενους ξεκίνησαν να λαμβάνουν ιατρική βοήθεια.

