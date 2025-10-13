Logo Image

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αξιωματούχοι εργάζονται για την αύξηση του αριθμού των σορών νεκρών ομήρων που θα επιστραφούν σήμερα

Νωρίτερα σήμερα, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων δήλωσε ότι είχε ειδοποιηθεί ότι μόνο τέσσερις από τις 28 σορούς νεκρών ομήρων θα επιστραφούν στο Ισραήλ σήμερα

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ και οι αξιωματούχοι του αμυντικού τομέα διεξάγουν εντατικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της επιστροφής των υπόλοιπων νεκρών ομήρων στη Γάζα, αναφέρει το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan χωρίς να κατονομάζει την πηγή.

Νωρίτερα σήμερα, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων δήλωσε ότι είχε ειδοποιηθεί ότι μόνο τέσσερις από τις 28 σορούς νεκρών ομήρων θα επιστραφούν στο Ισραήλ σήμερα, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για τις ταυτότητες των τεσσάρων και δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τις ισραηλινές αρχές για τον αριθμό των σορών που αναμένονται σήμερα.

Η Χαμάς έχει προειδοποιήσει ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στον εντοπισμό ορισμένων από τις σορούς.

Το μήνυμα του Ισραηλινού προέδρου

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ σημείωσε σε ανάρτησή στα εβραϊκά στο X ότι με την επιστροφή των 20 ζωντανών ομήρων από τη Γάζα σήμερα, «δεν ξεχνάμε ούτε στιγμή τις θλιμμένες οικογένειες των οποίων οι αγαπημένοι δεν έχουν επιστρέψει ακόμη».

«Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε μέχρι να εκπληρώσουμε την ιερή ηθική, εβραϊκή και ανθρώπινη υποχρέωσή μας – να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας… Μέχρι να αρθεί κάθε αμφιβολία και κάθε οικογένεια να βρει τέλος», πρόσθεσε.

Πηγή: Times of Israel 

