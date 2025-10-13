Ισραηλινός αξιωματούχος: Ο Τραμπ δεν θα επισκεφθεί τους απελευθερωμένους ομήρους στο νοσοκομείο λόγω πιεσμένου προγράμματος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επισκεφθεί το Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Ραμάτ Γκαν για να συναντηθεί με τους απελευθερωμένους ομήρους μετά την ομιλία του στην Κνεσέτ, όπως είχε προγραμματιστεί προηγουμένως, λόγω χρονικών περιορισμών στο πρόγραμμά του, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή στην εφημερίδα Times of Israel.

Ο Τραμπ, ο οποίος λίγο νωρίτερα ολοκλήρωσε την ομιλία του στην Κνεσέτ, έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησής του, η οποία ήταν η 1:00 μ.μ., και αναμένεται σύντομα να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής παγκόσμιων ηγετών που έχει συγκληθεί στην Αίγυπτο για να προωθήσει το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα.

Πηγή: Times of Israel