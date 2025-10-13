Τραμπ: Δώστε χάρη στον Νετανιάχου – Πήρε «πούρα και σαμπάνια, ποιος νοιάζεται»

Σε μία πρωτοφανής παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις τρίτου κράτους, εν προκειμένω του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την ακύρωση της δίκης για διαφθορά κατά του Νετανιάχου και απηύθυνε έκκληση, στον Πρόεδρο του Ισραήλ να απονείμει χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, να εν μέσω των συνεχιζόμενων νομικών διώξεων.

«Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν του χορηγείτε χάρη;», είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αναφορά του δεν ήταν προσχεδιασμένη. Ωστόσο, όπως δήλωσε ότι δεν μπορούσε παρά να υποστηρίξει τον σύμμαχό του.

«Τυχαίνει να συμπαθώ αυτόν τον κύριο εδώ»

«Τυχαίνει να συμπαθώ αυτόν τον κύριο εδώ, και μου φαίνεται πολύ λογικό, ξέρετε, είτε μας αρέσει είτε όχι, ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους προέδρους σε καιρό πολέμου», είπε.

«Πούρα και σαμπάνια, ποιος νοιάζεται», είπε, αναφερόμενος στην κατηγορία ότι ο Νετανιάχου είχε λάβει ακριβά δώρα, όπως πούρα και σαμπάνια, από επιχειρηματίες του εξωτερικού.

