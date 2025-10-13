Logo Image

Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 τραυματίες από τη σύγκρουση των δύο τρένων

Οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας της χώρας δήλωσαν ότι 16 άτομα υπέστησαν μέτρια ή σοβαρά τραύματα

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί μια μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άτομα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας και την αστυνομία.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θανάτους στο τροχαίο, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη μπροστά σε μια σήραγγα κοντά στο χωριό Γιαμπλόνοβ ναντ Τύρνου, περίπου 55 χλμ. (34 μίλια) δυτικά της κύριας πόλης Κόζιτσε της ανατολικής Σλοβακίας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας της χώρας δήλωσαν ότι 16 άτομα υπέστησαν μέτρια ή σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Αστυνομικά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Facebook έδειχναν διαλυμένα συντρίμμια, μια ατμομηχανή και ένα βαγόνι που είχαν βγει από τις γραμμές στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, η οποία συνέβη λίγο μετά τις 11:00 ώρα Ελλάδος.

Στα τρένα επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες, ανέφερε η αστυνομία.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται και στρίβουν σε μία γραμμή και ότι η αιτία βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Πηγή: Reuters

