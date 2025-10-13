Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 τραυματίες από τη σύγκρουση των δύο τρένων

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί μια μηχανή και ένα βαγόνι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άτομα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας και την αστυνομία.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θανάτους στο τροχαίο, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη μπροστά σε μια σήραγγα κοντά στο χωριό Γιαμπλόνοβ ναντ Τύρνου, περίπου 55 χλμ. (34 μίλια) δυτικά της κύριας πόλης Κόζιτσε της ανατολικής Σλοβακίας.

Two passenger trains collided in eastern Slovakia, leaving at least 20 people injured, TV channel Ta3 reported. The crash occurred near the city of Rožňava, on a section of track where a double line narrows to a single one. The express trains R913 and R914 GEMERAN collided. Five… pic.twitter.com/fu8XgnHCl5 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η διπλή νίκη του Τραμπ — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας της χώρας δήλωσαν ότι 16 άτομα υπέστησαν μέτρια ή σοβαρά τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Αστυνομικά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Facebook έδειχναν διαλυμένα συντρίμμια, μια ατμομηχανή και ένα βαγόνι που είχαν βγει από τις γραμμές στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, η οποία συνέβη λίγο μετά τις 11:00 ώρα Ελλάδος.

Στα τρένα επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες, ανέφερε η αστυνομία.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται και στρίβουν σε μία γραμμή και ότι η αιτία βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Πηγή: Reuters