Ο Τραμπ ο νέος Κύρος ο Μέγας;

Εμφανίστηκαν πανό στο Ισραήλ που απεικονίζουν τον Τραμπ με τη λεζάντα «Ο Κύρος ο Μέγας είναι ζωντανός!» Ο ιδρυτής της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών (550 π.Χ. έως 330 π.Χ.);

Για τον εβραϊκό λαό, ο Πέρσης ηγεμόνας έβαλε τέλος στη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία.

Μετά την κατάκτηση της Βαβυλώνας το 539 π.Χ., ο Κύρος εξέδωσε διάταγμα που επέτρεψε στους εξόριστους λαούς να επιστρέψουν στις πατρίδες τους και να ξαναχτίσουν τους ναούς τους.

Knesset Speaker hails Trump as a historic figure, likening him to Cyrus the Great, saying the Jewish people will remember him for millennia and that the world needs more leaders like him. pic.twitter.com/hjcm6fW9sj — Open Source Intel (@Osint613) October 13, 2025

Το διάταγμα του Κύρου, που διασώζεται στο βιβλίο του Έσδρα στην Παλαιά Διαθήκη, θεωρείται ιστορική πράξη θρησκευτικής ελευθερίας. Ο ίδιος ο βασιλιάς παρουσιάζεται στη Βίβλο ως «χρισμένος του Κυρίου» μια έκφραση μοναδική για μη Εβραίο ηγεμόνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κύρος επιστρέφει μέσω Τραμπ. Το 2018 Ισραηλινοί πολιτικοί και ραβίνοι έκοψαν αναμνηστικό μετάλλιο που απεικόνιζε τον Τραμπ δίπλα στον Μέγα Κύρο, για να τιμήσουν την 70η επέτειο της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ και την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από την κυβέρνηση Τραμπ.