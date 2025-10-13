Logo Image

Ο Τραμπ ο νέος Κύρος ο Μέγας;

Κόσμος

Ο Τραμπ ο νέος Κύρος ο Μέγας;

Χ.com/Sarah Malcangi

Το διάταγμα του Κύρου, που διασώζεται στο βιβλίο του Έσδρα στην Παλαιά Διαθήκη, θεωρείται ιστορική πράξη θρησκευτικής ελευθερίας

Εμφανίστηκαν πανό στο Ισραήλ που απεικονίζουν τον Τραμπ με τη λεζάντα «Ο Κύρος ο Μέγας είναι ζωντανός!» Ο ιδρυτής της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών (550 π.Χ. έως 330 π.Χ.);

Για τον εβραϊκό λαό, ο Πέρσης ηγεμόνας έβαλε τέλος στη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία.

Μετά την κατάκτηση της Βαβυλώνας το 539 π.Χ., ο Κύρος εξέδωσε διάταγμα που επέτρεψε στους εξόριστους λαούς να επιστρέψουν στις πατρίδες τους και να ξαναχτίσουν τους ναούς τους.

Το διάταγμα του Κύρου, που διασώζεται στο βιβλίο του Έσδρα στην Παλαιά Διαθήκη, θεωρείται ιστορική πράξη θρησκευτικής ελευθερίας. Ο ίδιος ο βασιλιάς παρουσιάζεται στη Βίβλο ως «χρισμένος του Κυρίου» μια έκφραση μοναδική για μη Εβραίο ηγεμόνα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κύρος επιστρέφει μέσω Τραμπ. Το 2018 Ισραηλινοί πολιτικοί και ραβίνοι έκοψαν αναμνηστικό μετάλλιο που απεικόνιζε τον Τραμπ δίπλα στον Μέγα Κύρο, για να τιμήσουν την 70η επέτειο της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ και την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube