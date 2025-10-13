Ρούτε: «Ένα μοναχικό και χαλασμένο ρωσικό υποβρύχιο που χωλαίνει προς το σπίτι από περιπολία»…

Διέψευσαν οι Ρωσικές αρχές ότι υποβρύχιό της αναγκάστηκε να αναδυθεί στην επιφάνεια λόγω τεχνικών προβλημάτων, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να χλευάσει την Μόσχα, κάνοντας λόγο για «χωλαίνουσα» κατάσταση

Ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε πως το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiysk αναδύθηκε ανοικτά των γαλλικών ακτών προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες ναυσιπλοΐας στη Μάγχη, και απέρριψε τις αναφορές για σοβαρή δυσλειτουργία.

Όμως οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι το υποβρύχιο ρυμουλκούνταν στη Βόρεια Θάλασσα. Και ο Ρούτε, σε ομιλία στη Σλοβενία, είπε πως το σκάφος ήταν «χαλασμένο».

«Τώρα, ουσιαστικά, δεν έχει μείνει σχεδόν ρωσική ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο. Υπάρχει ένα μοναχικό και χαλασμένο ρωσικό υποβρύχιο που χωλαίνει προς το σπίτι από περιπολία», είπε.

«Τι μεγάλη αλλαγή από το μυθιστόρημα του Τομ Γκλάνσι το 1984 “Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη”. Σήμερα μοιάζει μάλλον με κυνήγι για τον πλησιέστερο μηχανικό».

Διαρροή καυσίμου

Το VChK-OGPU, ένα σκιώδες κανάλι στο Telegram που δημοσιοποιεί φερόμενες διαρροές για τη ρωσική ασφάλεια, ανέφερε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι καύσιμο διαρρέει στον χώρο φορτίου του Novorossiysk αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης.

Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε στις 9 Οκτωβρίου φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται, όπως δήλωσε, μια φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρατηρεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί τη Συμμαχία μας ευρισκόμενο σε διαρκή επιφυλακή σε όλο τον Ατλαντικό», ανέφερε στο X, χωρίς να κατονομάσει το υποβρύχιο.

Προχθές, Σάββατο, το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως το ολλανδικό ΠΝ συνόδευσε το Novorossiysk και ένα ρυμουλκό που το συνόδευε, το Yakov Grebelsky, στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε σήμερα ότι το υποβρύχιο διενεργούσε «προγραμματισμένη μεταφορά εντός στόλου», αφότου ολοκλήρωσε αποστολές στη Μεσόγειο.

Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2014, ανήκει σε ομάδα υποβρυχίων τα οποία φέρουν πυραύλους κρουζ Kalibr.

Πηγή: ΑΜΠΕ