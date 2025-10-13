Logo Image

Μπέσεντ: Σε «καλό δρόμο» ο προγραμματισμός της συνάντησης Τραμπ- Σι στη Νότια Κορέα

Κόσμος

REUTERS/Kevin Mohatt

Τι δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών για την επερχόμενη συνάντηση των δύο ηγετών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «οδεύει» προς μια συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, καθώς οι δύο πλευρές αποκλιμακώνουν τις εντάσεις σχετικά με τις εμπορικές διαφορές, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Η τελευταία ένταση στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας ξεκίνησε την Πέμπτη, όταν η Κίνα επέκτεινε δραματικά τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, προκαλώντας την Παρασκευή ένα αυστηρό αντίμετρο από τον Τραμπ.

«Έχουμε ουσιαστικά αποκλιμακώσει την ένταση», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Νοεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Κόμματος Σι στην Κορέα. Πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση θα συνεχιστεί».

Θα υπάρξουν πολλές συναντήσεις σε επίπεδο προσωπικού αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον, είπε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν υποστήριξη από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων, της Ινδίας και των δημοκρατιών στην Ασία, είπε στην εκπομπή “Mornings with Maria”.

«Η Κίνα είναι μια οικονομία διοίκησης και ελέγχου. Δεν πρόκειται ούτε να μας διοικούν ούτε να μας ελέγχουν», είπε ο Μπέσεντ.

Πηγή: Reuters

