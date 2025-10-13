Πόσο θα κρατήσει η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία;

Τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν στο Παρίσι; Πόσο θα διαρκέσει εν ζωή και η δεύτερη κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί;

«Πρόκειται για μια εύθραυστη κυβέρνηση, της οποίας τα πρόσωπα είναι ελάχιστα γνωστά στο ευρύ κοινό, αποτελούμενη από πρώην αστυνομικούς διευθυντές, ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους, προσωπικότητες από τον συνδικαλιστικό κόσμο, αναμεμειγμένους με αιρετούς χωρίς μεγάλη πολιτική επιφάνεια και κυρίως ανταμειφθέντες για την υποστήριξή τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», γράφει η Le Figaro.

Η δεύτερη προσπάθεια διορισμού κυβέρνησης από τον Σεμπαστιάν Λεκoρνί το βράδυ της Κυριακής, αλλά με την υπογραφή του Εμανουέλ Μακρόν, είναι δείγμα της μεγάλης απομόνωσης του Γάλλου προέδρου από το σύνολο, σχεδόν, του πολιτικού κόσμου, αλλά και μη επαφής με την πραγματικότητα.

«Το πείσμα βαφτίζεται…ανανέωση. Η αναστάτωση θεωρείται …συνέχεια. Και η γελοιοποίηση… αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει έλλειψη οξύμωρων για να περιγράψει κανείς τη γαλλική πολιτική ζωή», λέει με μπόλικη δόση ειρωνείας ο αρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ της Figaro, Γκιγιόμ Ταμπάρ.

Για την ιστορία, 12 από τους 18 υπουργούς της πρώτης κυβέρνησης του κ. Λεκόρνι, έχουν επαναδιοριστεί και στη δεύτερη. Ο Μακρόν, για να ελέγχει την κατάσταση,διατήρησε στα πόστα τους τους «Μακρονιστές», Ζεράρ Νταρμανέν στο υπουργείο Δικαιοσύνηο και τον Ρολάν Λεσκίρ στο Υπουργείο Οικονομικών.

Την ίδια ώρα, το κεντροδεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών είναι διχασμένο από την παρουσία έξι μελών του στην κυβέρνηση, ενώ ουδεμία εξέχουσα αριστερή προσωπικότητα δεν μετέχει. Μόνο ο διορισμός του Ζαν-Πιερ Φαραντού, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας σιδηροδρόμων SNCF και έμπειρου διαπραγματευτή, στο Υπουργείο Εργασίας, μπορεί να προσφέρει κάποια ελπίδα για διάλογο σε κρίσιμα ζητήματα.

Η Γαλλία στον τρελό κόσμο του Όργουελ

Μια εβδομάδα τρέλας ξεκίνησε για τη Γαλλία, όπως πλέον εκτιμά το σύνολο του Τύπου. Πρωταρχικός στόχος του Λεκορνί είναι να ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος εγκαίρως. Αλλά η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπάρχει.

«Καλώς ορίσατε στον κόσμο του Οργουελ, όπου όπως έγραψε στο περίφημο «1984», «ο πόλεμος είναι ειρήνη, η ελευθερία είναι σκλαβιά και η άγνοια είναι δύναμη», γράφει η Figaro.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν οδηγεί τη χώρα σε κρίση καθεστώτος», προειδοποιεί σε κύριο άρθρο η Le Monde. «Έχει καταλάβει ο κ. Μακρόν ότι πρέπει να αποχωρήσει, τουλάχιστον για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την θητεία του;» διερωτάται η γαλλική εφημερίδα και προσθέτει: «Μετά την άρνησή του να αποδεχτεί το αποτέλεσμα των χαμένων βουλευτικών εκλογών του 2024, το πείσμα του στη διατήρηση του ελέγχου με διάφορες μορφές έχει ήδη οδηγήσει στην παραίτηση δύο πρωθυπουργών σε μόλις 12 μήνες. Μια νέα μομφή κατά της νέας κυβέρνησης Λακορνί αυτή την εβδομάδα, αναμφίβολα θα οδηγούσε στη διάλυσή της . Κάτι που δεν θα έλυνε τίποτα, αλλά θα βύθιζε όλα τα κυβερνώντα κόμματα σε μια κρίση που θα έμοιαζε όλο και περισσότερο με μια παράξενη ήττα».

Η Γαλλία στα …ζάρια

Ο Μακρόν επέλεξε αντ’ αυτού να συνεχίσει να παίζει τη Γαλλία στα …ζάρια, λένε στη Ναυτεμπορική, δημοσιογράφοι στο Παρίσι. «Παρά την πρώτη παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον διόρισε εκ νέου πρωθυπουργό και στη συνέχεια τον περιέβαλε με μια κυβέρνηση χωρίς καμία πραγματική αλλαγή. Αυτό ήταν αρκετό για να εξοργίσει την αριστερή αντιπολίτευση και να ενοχλήσει τους συμμάχους του», τονίζουν

Ηδη, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση μομφής. «Με ολοένα και πιο περιορισμένη βάση, ο Μακρόν παίρνει το ρίσκο να μετατρέψει αυτή τη μεγάλη πολιτική κρίση ,σε ένα διαρκές μπλοκάρισμα των θεσμών και, ως εκ τούτου, σε μια κρίση του καθεστώτος», προειδοποιούν οι ίδιες πηγές.

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο χάος

Η Γαλλία οδεύει με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς το πολιτικό χάος. Ο Λεκορνί είναι σχεδόν απίθανο να καταφέρει να πετύχει, τουλάχιστον ένα «σύμφωνο μη επίθεσης» με τους επικριτές του, οπότε η χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

«Η διάρκεια ζωής και αυτής της νέας κυβέρνησης θα εξαρτηθεί πλέον από το πώς θα συμπεριφερθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες στην Εθνοσυνέλευση. Είναι διατεθειμένες να ανεχθούν ή ακόμα και να υποστηρίξουν την κυβέρνηση υπό ορισμένες προϋποθέσεις;», διερωτώνται Γάλλοι δημοσιογράφοι.

«Οι Σοσιαλιστές, για παράδειγμα, έχουν αυξήσει το…αντίτιμο, με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους. Απαιτούν την άμεση και πλήρη αναστολή της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. «Διαφορετικά, η κυβέρνηση θα ανατραπεί αμέσως», δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος Ολιβιέ Φορ.

Θλιβερή εικόνα της πολιτικής

«Η εικόνα που παρουσιάζει η Γαλλία είναι καταστροφική», λέει ο πολιτικός επιστήμονας Ντόριαν Ντρέιγ του Ιδρύματος Ζαν-Ζορές. Βλέπει τη χώρα του σε ένα εθνικό ψυχόδραμα που θα μπορούσε να προκαλέσει μακροπρόθεσμη ζημιά στη δημοκρατία και τους θεσμούς της.

«Κάποια στιγμή, οι άνθρωποι θα σκεφτούν ότι είναι καλύτερο αν η δημοκρατία βασίζεται στην ισχύ λίγων ατόμων, λέει ο Ντρέιγ και προσθέτει: «Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί».