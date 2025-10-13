Ισραήλ: Αποβλήθηκε από την Κνεσέτ βουλευτής που χλεύασε τον Ντόναλντ Τραμπ

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κνεσέτ, διεκόπη από το μέλος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής της συμμαχίας Hadash-Ta’al, Αϊμάν Οντέχ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από αυτό το περιστατικό, ο Οντέχ δημοσίευσε στον λογαριασμό του X: «Το μέγεθος της υποκρισίας στην ολομέλεια είναι αφόρητο. Το να στεφθεί ο Νετανιάχου με κολακεία που δεν έχει ξαναδεί, μέσω μιας ενορχηστρωμένης ομάδας, δεν απαλλάσσει αυτόν και την κυβέρνησή του από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Γάζα, ούτε από την ευθύνη για το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων θυμάτων και χιλιάδων Ισραηλινών θυμάτων.

«Αλλά μόνο λόγω της εκεχειρίας και της συνολικής συμφωνίας είμαι εδώ.

«Μόνο ο τερματισμός της κατοχής και μόνο η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δίπλα στο Ισραήλ θα φέρει δικαιοσύνη, ειρήνη και ασφάλεια σε όλους».

הוציאו אותי מהמליאה רק כי העליתי את הדרישה הפשוטה ביותר, דרישה שכל הקהילה הבינלאומית מסכימה עליה: להכיר במדינה פלסטינית. להכיר במציאות הפשוטה הזו: יש כאן שני עמים, ואף אחד לא זז מכאן. pic.twitter.com/vIsj4KG7vf — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) October 13, 2025

Φωτογραφίες από τη στιγμή που αποβάλλεται από την αίθουσα

Με πληροφορίες από Al Jazeera