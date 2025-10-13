Logo Image

Ισραήλ: Αποβλήθηκε από την Κνεσέτ βουλευτής που χλεύασε τον Ντόναλντ Τραμπ

Κόσμος

Ισραήλ: Αποβλήθηκε από την Κνεσέτ βουλευτής που χλεύασε τον Ντόναλντ Τραμπ

Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Ο Αϊμάν Οντέχ έχει ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κνεσέτ, διεκόπη από το μέλος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής της συμμαχίας Hadash-Ta’al, Αϊμάν Οντέχ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από αυτό το περιστατικό, ο Οντέχ δημοσίευσε στον λογαριασμό του X: «Το μέγεθος της υποκρισίας στην ολομέλεια είναι αφόρητο. Το να στεφθεί ο Νετανιάχου με κολακεία που δεν έχει ξαναδεί, μέσω μιας ενορχηστρωμένης ομάδας, δεν απαλλάσσει αυτόν και την κυβέρνησή του από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Γάζα, ούτε από την ευθύνη για το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων θυμάτων και χιλιάδων Ισραηλινών θυμάτων.

«Αλλά μόνο λόγω της εκεχειρίας και της συνολικής συμφωνίας είμαι εδώ.

«Μόνο ο τερματισμός της κατοχής και μόνο η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δίπλα στο Ισραήλ θα φέρει δικαιοσύνη, ειρήνη και ασφάλεια σε όλους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πριν τα μεσάνυχτα: Η μυστική συμφωνία που έσωσε την Αμερική από το κρύο

Πριν τα μεσάνυχτα: Η μυστική συμφωνία που έσωσε την Αμερική από το κρύο

Φωτογραφίες από τη στιγμή που αποβάλλεται από την αίθουσα

Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Chip Somodevilla/Pool via REUTERS
Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Με πληροφορίες από Al Jazeera

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube