Βίντεο: Η συγκινητική επανένωση 24χρονου Ισραηλινού ομήρου με την οικογένειά του

Κόσμος

Βίντεο: Η συγκινητική επανένωση 24χρονου Ισραηλινού ομήρου με την οικογένειά του

Πηγή φωτ. (x.com/GPOIsrael)

Δάκρυα χαράς και ανακούφισης για τον 24χρονο, που αφέθηκε σήμερα ελεύθερος

Συγκινητικές στιγμές εξελίσσονται στο Ισραήλ μετά την επιστροφή των 20 τελευταίων εν ζωή ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, ένας εκ των 20 ομήρων που αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας, επανενώθηκε με την οικογένειά του. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ισραηλινή κυβέρνηση, ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, εικονίζεται να πέφτει στην αγκαλιά μελών της οικογένειάς του που τον υποδέχονται με δάκρυα χαράς.

Ο 24χρονος Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ είχε απαχθεί στη διάρκεια του φεστιβάλ Nova. Στις 5 Σεπτεμβρίου η Χαμάς είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο που τον έδειχνε μαζί με έναν άλλο όμηρο, τον Αλόν Οχέλ, μέσα σε μια σήραγγα.

Ελεύθεροι μετά από 738 ημέρες αιχμαλωσίας

Χαμόγελα και αγκαλιές και για τον όμηρο Αλόν Οχέλ, που απελευθερώθηκε σήμερα. Ταλαντούχος πιανίστας, αιχμαλωτίστηκε σε ένα καταφύγιο στον δρόμο που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα, μαζί με άλλους τρεις νεαρούς άνδρες. Η οικογένειά του δήλωσε τον Φεβρουάριο του 2025 ότι είχε λάβει μια πρώτη απόδειξη ότι είναι ζωντανός, χάρη σε μαρτυρίες άλλων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί πρόσφατα.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και από την υποδοχή των απελευθερωθέντων ομήρων Νταβίντ και Άριελ Κούνιο. Οι δύο Ισραηλινοαργεντίνοι αδελφοί απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ μαζί με τουλάχιστον άλλα έξι μέλη της οικογένειάς τους.

