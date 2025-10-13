Γαλλία: Δεν παραιτείται ο Μακρόν, την ώρα που προτάσεις μομφής απειλούν τη νέα του κυβέρνηση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις εκκλήσεις για παραίτηση και επέκρινε τους αντιπάλους του σήμερα, καθώς η νέα του κυβέρνηση απειλείται από δύο προτάσεις μομφής που θα μπορούσαν να την ανατρέψουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής της κρίσης εδώ και δεκαετίες, καθώς μια διαδοχή κυβερνήσεων μειοψηφίας επιδιώκει να προωθήσει προϋπολογισμούς που μειώνουν το έλλειμμα μέσω μιας σκληρής νομοθετικής εξουσίας που χωρίζεται σε τρία ξεχωριστά ιδεολογικά μπλοκ.

Ο Μακρόν έχει καταστρέψει πέντε πρωθυπουργούς σε λιγότερο από δύο χρόνια και πολλοί από τους αντιπάλους του έχουν δηλώσει ότι η μόνη διέξοδος από την κρίση είναι ο πρόεδρος να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί, δύο πράγματα που έχει αρνηθεί να κάνει.

«Πυρά» του Μακρόν κατά των αντιπάλων του

Λίγο μετά την άφιξή του στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να συμμετάσχει στη συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Μακρόν ήταν προκλητικός, κατηγορώντας τους αντιπάλους του για την αποσταθεροποίηση της Γαλλίας και λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας θητείας του το 2027.

«Εξασφαλίζω τη συνέχεια και τη σταθερότητα και θα συνεχίσω να το κάνω», είπε, προτρέποντας τον κόσμο να μην ξεχνά ότι η εντολή που δόθηκε στον πρόεδρο σημαίνει «να υπηρετεί, να υπηρετεί και να υπηρετεί».

Την Παρασκευή, ο Μακρόν διόρισε εκ νέου τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνί αργά την Κυριακή, με πολλές από τις κορυφαίες θέσεις να παραμένουν αμετάβλητες, παρά τη δέσμευση του πρωθυπουργού να ορίσει υπουργούς που ενσαρκώνουν την «ανανέωση και την ποικιλομορφία».

Τόσο το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) όσο και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) υπέβαλαν προτάσεις μομφής τη Δευτέρα.

Ο Λεκορνί θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόταση δυσπιστίας πιθανότατα την Πέμπτη. Δεν είναι σαφές εάν έχει τις ψήφους που απαιτούνται για να επιβιώσει, καθώς οι Σοσιαλιστές – την υποστήριξη των οποίων σχεδόν σίγουρα θα χρειαστεί να διεκδικήσει – διατηρούν ανοιχτές τις επιλογές τους.

Οι Σοσιαλιστές θέλουν ο Λεκορνί να καταργήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν και να εισαγάγει έναν φόρο στους δισεκατομμυριούχους, μέτρα που η δεξιά απορρίπτει κατηγορηματικά.

«Δεν θα υπάρξει καμία μομφή εάν ο πρωθυπουργός δεσμευτεί να εγκαταλείψει το Άρθρο 49.3 και να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε στο Reuters ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν, αναφερόμενος στο συνταγματικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την προώθηση νομοθεσίας στο κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία, και επαναλαμβάνοντας τα σχόλια του γραμματέα του κόμματος Ολιβιέ Φορ την Κυριακή.

Ο Λεκορνί, ήδη ο πρωθυπουργός με τη μικρότερη θητεία στη Γαλλία, με μια πρώτη θητεία που διήρκεσε μόλις 27 ημέρες, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ξανά εάν δεν μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του.

Ο πρόεδρος του κόμματος RN, Ζορντάν Μπαρντέλλα, ρωτήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV εάν θα υποστήριζε μια πρόταση της ακροαριστεράς, και δήλωσε: «Δεν είμαι σεχταριστής… Πιστεύω ότι το συμφέρον της Γαλλίας σήμερα είναι να διασφαλίσει ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα σταματήσει επί τόπου».

«Αγκάθι» ο προϋπολογισμός

Το νεοδιορισμένο υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει για πρώτη φορά τη Δευτέρα το απόγευμα και πρέπει να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό μέχρι την Τετάρτη.

Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη και ο Μακρόν έχει αναθέσει σε μια σειρά από πρωθυπουργούς την ψήφιση περιορισμένων προϋπολογισμών.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ ήταν ο πρώτος που προσπάθησε, αλλά ανατράπηκε από το κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο για τις προτεινόμενες περικοπές του προϋπολογισμού του 2025. Ο διάδοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, κατάφερε να περάσει τη νομοθεσία του 2025, αλλά αποπέμφθηκε τον περασμένο μήνα για τις προτάσεις του για τον προϋπολογισμό του 2026.

«Οι πολιτικές δυνάμεις που αποφάσισαν να ψηφίσουν κατά του Φρανσουά Μπαϊρού και οι πολιτικές δυνάμεις που προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες για αυτό το χάος», δήλωσε ο Μακρόν.

Πηγή: Reuters