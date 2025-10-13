Νετανιάχου: Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και δήλωσε ενώπιον της Κνεσέτ ότι είναι «προσηλωμένος στην ειρήνη αυτή».

Κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο πριν παραχωρήσει το βήμα στον αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε, υπό τα χειροκροτήματα των μελών της Κνεσέτ, τον Τραμπ για τη συμβολή του στην απελευθέρωση των ομήρων.

Απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο Νετανιάχου ανέφερε πως έχει ήδη γραφεί στην Ιστορία. «Όταν ενημερωθήκαμε πριν 1 ώρα ότι όλοι οι ζωντανοί όμηροι γύρισαν πίσω, ήταν μία στιγμή χαράς. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε πρόεδρε Τραμπ» τόνισε και συνέχισε:

«Η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν, γιατί είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη σε βάρος του Ισραήλ».

«Κανείς άλλος δεν έκανε περισσότερα για το Ισραήλ»

Ο Νετανιάχου επεσήμανε πως «ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο. Κανείς άλλος δεν έκανε περισσότερα για το Ισραήλ».

«Η πρότασή σας φέρνει όλους τους ομήρους σπίτι και τελειώνει τον πόλεμο, επιτυγχάνοντας όλους μας τους στόχους» σημείωσε και πρόσθεσε πως «μαζί, εμείς θα επιτύχουμε την ειρήνη».

«Το Ισραήλ πέτυχε τεράστιες νίκες απέναντι στη Χαμάς και τον άξονα του Ιράν»

«Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου, τους χιλιάδες τρομοκράτες, τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς. Ως απάντηση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Οι ηρωικοί μας στρατιώτες πολέμησαν σαν λιοντάρια. Το Ισραήλ πέτυχε τεράστιες νίκες απέναντι στη Χαμάς και τον άξονα του Ιράν» επεσήμανε ο Νετανιάχου.

«Οι εχθροί μας τώρα κατανοούν πόσο αποφασισμένοι είμαστε, ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν ένα καταστροφικό λάθος, ότι το Ισραήλ είναι ισχυρό» συνέχισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Έχω συνεργαστεί με πολλούς Αμερικανούς προέδρους. Ποτέ δεν είδα κανέναν να κινεί τον κόσμο τόσο γρήγορα όσο ο φίλος μας Ντόναλντ Τραμπ» τόνισε και πρόσθεσε πως «με τη στρατιωτική πίεση και την παγκόσμια ηγεσία του Τραμπ, πετύχαμε αυτήν την ιστορική στιγμή».

Καταλήγοντας, ανέφερε πως «τείνω χείρα φιλίας σε όσους επιθυμούν ειρήνη».