Τραμπ στην Κνεσέτ: Θρίαμβος για το Ισραήλ και για τον κόσμο – Έρχεται χρυσή εποχή για τη Μέση Ανατολή

Είναι ένας θρίαμβος για το Ισραήλ και για τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στην Κνεσέτ του Ισραήλ, έπειτα από την αποθεωτική υποδοχή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι θα είναι μια χρυσή εποχή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ εξήρε το «εξαιρετικό σθένος και τον πατριωτισμό» του Ισραηλινού πρωθυπουργού, καλώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σηκωθεί από τη θέση του εν μέσω παρατεταμένου, ρυθμικού χειροκροτήματος στην Κνεσέτ.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για ημέρα χαράς. «Έπειτα από 2 χρόνια στο σκοτάδι, οι όμηροι γυρίζουν σπίτι» σημείωσε και πρόσθεσε: «Τα όπλα έχουν σιγήσει, δεν υπάρχουν σειρήνες, ο ήλιος ανατέλλει σε μια γη ειρήνης».

«Δεν πρόκειται μόνο για το τέλος ενός πολέμου, αλλά το τέλος μιας εποχής τρομοκρατίας και θανάτου» σημείωσε και έκανε λόγο για «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής».

Επεσήμανε, δε, ότι «ο Νετανιάχου δεν είναι ο πιο εύκολος τύπος να κάνεις συμφωνία, αλλά αυτόν τον καθιστά σπουδαίο. Ευχαριστώ πολύ Μπίμπι, φοβερή δουλειά». Όπως τόνισε, «είναι πολλοί που βοήθησαν».

«Θα είναι χρυσή εποχή για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή»

Αναφερόμενος στους συντελεστές της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός, είπε πως «όλοι αγαπούν και σέβονται τον Στιβ Γουίτκοφ». «Ο Στιβ Γουίτκοφ είναι εξαίρετος διαπραγματευτής. Συνομιλούσε με τον Πούτιν 5 ώρες. Είναι εξαίρετος τύπος, όλοι τον αγαπούν» τόνισε, ενώ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν εκείνος πρόεδρος εκείνη την περίοδο.

«Ευχαριστώ την κόρη μου, Ιβάνκα, που είναι εδώ. Είναι χαρούμενη με τον γαμπρό μου. Αν δεν είναι, θα έχουμε πρόβλημα. Όχι, ο γάμος τους είναι πολύ καλός. Ο Τζάρεντ βοήθησε πολύ, έκανε κάτι ξεχωριστό» σημείωσε και συνέχισε: «Ο Μάρκο Ρούμπιο πιστεύω πως θα θεωρηθεί ο καλύτερος υπουργός Εξωτερικών στην Ιστορία των ΗΠΑ. Πάντα ήταν έξυπνος, οξυδερκής, όλοι τον σέβονταν».

«Οκτώ πόλεμοι διευθετήθηκαν σε λίγους μήνες. Οι όμηροι είναι πίσω» τόνισε. Μιλώντας για «ειρήνη δια της ισχύος», ο Τραμπ επεσήμανε πως «έχω ανοικοδομήσει τον στρατό, έχουμε όπλα που δεν είχε ονειρευτεί ποτέ κανείς. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ».

«Όχι μόνο για τους Ισραηλινούς, αλλά και για τους Παλαιστινίους, ο εφιάλτης έχει φτάσει στο τέλος του» τόνισε και πρόσθεσε πως «σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι δυνάμεις τρομοκρατίας έχουν απομονωθεί και ηττήθηκαν».

«Σταματήσαμε επίσης τους ηγέτες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν» τόνισε, επισημαίνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήμασταν εδώ. «Αφαιρέσαμε ένα μεγάλο σύννεφο πάνω από τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ» τόνισε.

Εμφανίστηκε δε βέβαιος πως «θα τα καταφέρουμε», αναφερόμενος στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι «έχετε εξαιρετική δυναμική στη Μέση Ανατολή» και τόνισε πως «οι δεκαετίες τρομοκρατίας, τζιχαντισμού, αντισημιτισμού δεν δούλεψαν, ήταν καταστροφή. Οδήγησαν απλώς στον θάνατο».

«Ο κόσμος ήθελε ειρήνη και το Ισραήλ ήθελε ειρήνη» σημείωσε και έκανε λόγο για ευκαιρία για τους Παλαιστινίους «να φύγουν από το μονοπάτι της βίας και της τρομοκρατίας». Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση πως θα υπάρξει ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Ακόμη και με το Ιράν θέλω συμφωνία»

«Ακόμη και με το Ιράν θέλω συμφωνία. Θα δούμε τι θα γίνει. Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ έχουν εχθρική διάθεση προς τους Ιρανούς. Θέλουμε ειρήνη, δεν θέλουμε απειλές, ούτε πυρηνικές καταστροφή. Θέλουμε το Ιράν να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Εμείς είμαστε έτοιμοι όποτε είστε κι εσείς. Θα είναι η καλύτερη απόφαση που θα έχετε πάρει. Είναι καλοί άνθρωποι, έξυπνοι, εργατικοί» ανέφερε.

«Όσοι θέλουν να καταστρέφουν το κράτος του Ισραήλ, έχουν καταδικαστεί σε αποτυχία. Το Ισραήλ θα παραμείνει σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε στρατιωτικό επίπεδο και ταυτόχρονα διαθέτει καινοτόμα οικονομία» επεσήμανε και τόνισε πως «εγώ τερμάτισα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με βομβαρδιστικά».

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ισραηλινό πρόεδρο να δώσει χάρη στον Νετανιάχου

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρόεδρο να δώσει στον Νετανιάχου «χάρη» για να αναγνωρίσει την ηγεσία του κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

«Αυτός ήταν ένας από τους σπουδαιότερους προέδρους εν καιρώ πολέμου. Πούρα και σαμπάνια, ποιος στο καλό νοιάζεται γι’ αυτά, εντάξει. Αρκετή διαμάχη για σήμερα, σωστά;» σημείωσε.

Εν μέσω αποθέωσης από την Κνεσέτ, ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα να οικοδομηθούν νέοι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας. «Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους» τόνισε.

Αποβλήθηκε ένα μέλος της Κνεσέτ από την αίθουσα του κοινοβουλίου

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας Τραμπ, ένα μέλος της Ισραηλινής Κνεσέτ άρχισε να φωνάζει, προτού απομακρυνθεί από την αίθουσα.

Ο Πρόεδρος της Κνεσέτ ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ, ο οποίος απάντησε: «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό».