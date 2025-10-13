Logo Image

Σλοβακία: 20 τραυματίες από σύγκρουση τρένων

Φωτ. αρχείου EPA/JAKUB GAVLAK

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σύγκρουση τρένων στην ανατολική Σλοβακία, σύμφωνα τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής τέθηκαν σε επιφυλακή, προετοιμάζοντας τις μονάδες αντιμετώπισης τραυμάτων.

Ελικόπτερο και ασθενοφόρα στο σημείο

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι στο σημείο μετέβησαν ελικόπτερο και ασθενοφόρα.

