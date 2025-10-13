Μακρόν: Η Γαλλία θα έχει «ειδικό ρόλο» στη διακυβέρνηση της Γάζας

Η Γαλλία θα διαδραματίσει έναν «ειδικό ρόλο» στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, λίγο μετά την άφιξή του στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για τη διεθνή σύνοδο κορυφής για το μέλλον της Γάζας.

«Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διακυβέρνησης, η Γαλλία θα παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, βοηθώντας την Παλαιστινιακή Αρχή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ενώ βρισκόταν ακόμη στον αεροδιάδρομο.

«Η Γαλλία είναι έτοιμη και έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Θα έχει ρόλο στην επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στη Γάζα», πρόσθεσε.

Η Σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.