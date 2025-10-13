Logo Image

Γαλλία: Αντιμέτωπη ήδη με δύο προτάσεις μομφής η κυβέρνηση Λεκορνί

Γαλλία: Αντιμέτωπη ήδη με δύο προτάσεις μομφής η κυβέρνηση Λεκορνί

Η αντιπολίτευση ήδη κατέθεσε πρόταση μομφής στην Εθνοσυνέλευση

Δεύτερη πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί στη Γαλλία κατατέθηκε σήμερα, αυτήν την φορά από την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν.

Κάνοντας πράξη την προειδοποίησή της, η Εθνική Συσπείρωση κατέθεσε την πρόταση στην Εθνοσυνέλευση μιλώντας για «μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση υπό την Πέμπτη Δημοκρατία από τις αρχές Σεπτεμβρίου».

Νωρίτερα και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε τη δική της πρόταση. Η πρόεδρος της La France Insoumise, LFI, Ματίλντ Πανό στην Εθνοσυνέλευση ανακοίνωσε στο λογαριασμό X ότι είχε «καταθέσει την πρόταση μομφής που θα ρίξει» την κυβέρνηση.

