Γαλλία: Αντιμέτωπη ήδη με δύο προτάσεις μομφής η κυβέρνηση Λεκορνί

Δεύτερη πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί στη Γαλλία κατατέθηκε σήμερα, αυτήν την φορά από την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν.

Κάνοντας πράξη την προειδοποίησή της, η Εθνική Συσπείρωση κατέθεσε την πρόταση στην Εθνοσυνέλευση μιλώντας για «μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση υπό την Πέμπτη Δημοκρατία από τις αρχές Σεπτεμβρίου».

Νωρίτερα και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε τη δική της πρόταση. Η πρόεδρος της La France Insoumise, LFI, Ματίλντ Πανό στην Εθνοσυνέλευση ανακοίνωσε στο λογαριασμό X ότι είχε «καταθέσει την πρόταση μομφής που θα ρίξει» την κυβέρνηση.