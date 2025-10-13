Γαλλία: Αντιμέτωπη ήδη με δύο προτάσεις μομφής η κυβέρνηση Λεκορνί

Δεύτερη πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί στη Γαλλία κατατέθηκε σήμερα, αυτήν την φορά από την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν.
Κάνοντας πράξη την προειδοποίησή της, η Εθνική Συσπείρωση κατέθεσε την πρόταση στην Εθνοσυνέλευση μιλώντας για «μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση υπό την Πέμπτη Δημοκρατία από τις αρχές Σεπτεμβρίου».
@MLP_officiel et @eciotti ont déposé ce matin la motion de censure commune des groupes @RNational_off et @groupeudr.
Notre motion de censure : https://t.co/nDFSneHCaf
Groupe Rassemblement National
Νωρίτερα και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε τη δική της πρόταση. Η πρόεδρος της La France Insoumise, LFI, Ματίλντ Πανό στην Εθνοσυνέλευση ανακοίνωσε στο λογαριασμό X ότι είχε «καταθέσει την πρόταση μομφής που θα ρίξει» την κυβέρνηση.