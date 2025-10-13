Logo Image

Ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου για τη Γάζα

Κόσμος

Ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου για τη Γάζα

ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παρευρεθεί τελικά στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου για την υπογραφή της συμφωνίας, όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας.

Ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν τα ισραηλινά μέσα Channel 12 και Kan, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποδέχτηκε πρόσκληση του Αιγύπτιου ηγέτη να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο κορυφής για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Kan ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής για να συζητήσει το μέλλον της Γάζας μαζί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στη σύνοδο θα δώσουν το παρών πλήθος Αράβων και Ευρωπαίων ηγετών, όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μα-κρόν.

Στη σύνοδο θα λάβουν επίσης μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν θα συμμετάσχει κάποιος εκπρόσωπος της Χαμάς.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις από το liveblog της Ναυτεμπορικής

