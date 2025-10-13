Μεντβέντεφ: Το θέμα με τους Τόμαχοκ θα έχει άσχημη κατάληξη για όλους

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε ότι η προμήθεια στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, ειδικά για τον πρόεδρο των Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος τους πυραύλους Τόμαχοκ που φέρουν πυρηνικές κεφαλές από τους συμβατικούς πυραύλους του ίδιου τύπου από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν.

«Πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», έγραψε όλο υπονοούμενα ο Μεντβέντεφ στο Telegram αφήνοντας να πλανάται, σύμφωνα με το Reuters και μόνο, ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.

Με πληροφορίες από Reuters

