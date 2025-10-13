Νότια Αφρική: 42 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι, μεταξύ τους πολίτες από το Μαλάουι και από τη Ζιμπάμπουε που εργάζονταν στη Νότια Αφρική, σκοτώθηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και έπεσε σε χαντάκι.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατευθυνόταν από τη Νότια Αφρική προς τη Ζιμπάμπουε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Νεκρό κοριτσάκι 10 μηνών

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα 10 μηνών κοριτσάκι.

Το λεωφορείο ερχόταν από την πόλη Γκεμπέρχα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Νότιας Αφρικής, περίπου 1.500 χιλιόμετρα από το σημείο του δυστυχήματος.