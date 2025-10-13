Logo Image

Νότια Αφρική: 42 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Κόσμος

Νότια Αφρική: 42 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

ΑΠΕ-ΜΠΕ (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι, μεταξύ τους πολίτες από το Μαλάουι και από τη Ζιμπάμπουε που εργάζονταν στη Νότια Αφρική, σκοτώθηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και έπεσε σε χαντάκι.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ, περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατευθυνόταν από τη Νότια Αφρική προς τη Ζιμπάμπουε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Νεκρό κοριτσάκι 10 μηνών

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα 10 μηνών κοριτσάκι.

Το λεωφορείο ερχόταν από την πόλη Γκεμπέρχα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Νότιας Αφρικής, περίπου 1.500 χιλιόμετρα από το σημείο του δυστυχήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ: Δημιουργείται παγκόσμιος κολοσσός αξίας 16 δισ. ευρώ

Συνένωση Allwyn – ΟΠΑΠ: Δημιουργείται παγκόσμιος κολοσσός αξίας 16 δισ. ευρώ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube