Γαλλία: Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε η Αριστερά – «Ο Λεκορνί θα πέσει, ο Μακρόν ακολουθεί»

Ούτε 24 ώρες δεν έχει συμπληρώσει η κυβέρνηση «Λεκορνί ΙΙ» και η Ανυπότακτη Γαλλία, όπως είχε δεσμευθεί, κατέθεσε πρόταση μομφής.

Η πρόεδρος της La France Insoumise, LFI, Ματίλντ Πανό στην Εθνοσυνέλευση ανακοίνωσε στο λογαριασμό X ότι είχε «καταθέσει την πρόταση μομφής που θα ρίξει» την κυβέρνηση.

«Υπογράφεται από βουλευτές της Υπερπόντιας Γαλλίας, κομμουνιστές, οικολόγους και ολόκληρη την ομάδα Insoumis (σ.σ. της Ανυπότακτης Γαλλίας)», συνεχίζει η Πανό και προσθέτει: «Ο Λεκορνί θα πέσει, ο Μακρόν ακολουθεί».

Ενώ αρκετές δημοσκοπήσεις τοποθετούν τον Εθνικό Συναγερμό (RN) της Μαρίν Λεπέν στην κεφαλή σε τυχόν επόμενες βουλευτικές εκλογές, Ζαν-Λυκ Μελανσόν επιβεβαιώνει ότι η Ανυπότακτη Γαλλία θα εξακολουθεί να υπάρχει.

«Αν διεξάγεις εκλογές μόνο όταν είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις, δεν είσαι δημοκράτης», δήλωσε ο Μελανσόν στο RTL, αναφερόμενος στο RN.

Στην αντιπολίτευση ρίχνει τις ευθύνες για την αστάθεια ο Μακρόν

«Το μήνυμα που πρέπει να μεταφέρει η Γαλλία είναι μήνυμα σταθερότητας και δύναμης. Καθήκον όλων είναι να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, όχι να στοιχηματίζουν στην αστάθεια. Βρίσκομαι εδώ στον ρόλο μου ως εγγυητής των θεσμών. Έχω δει πολλές δηλώσεις που δεν ανταποκρίθηκαν στα γεγονότα και ζητώ από όλους να συνέλθουν. Να εργαστούν με αυστηρότητα και σεβασμό. Και να μην ξεχνούν ποτέ, είτε στην κυβέρνηση είτε στο Κοινοβούλιο, ότι η εντολή τους είναι να υπηρετούν, να υπηρετούν και να υπηρετούν. Να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα του γαλλικού λαού», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Sharm el-Sheikh στην Αίγυπτο.

«Όσοι τροφοδότησαν τη διχόνοια και την κερδοσκοπία δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων που βιώνει η Γαλλία», πρόσθεσε. «Οι πολιτικές δυνάμεις που αποφάσισαν να κάνουν πρόταση μομφής στον Φρανσουά Μπαϊρού και όσοι προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για αυτή την αναταραχή», κατέληξε ο Μακρόν.