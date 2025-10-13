«Μία νέα αρχή»: Το μήνυμα του Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει φτάσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο όπου αναμένεται να μιλήσει σε λίγη ώρα. Είναι μόλις ο τέταρτος πρόεδρος των ΗΠΑ που απευθύνεται στην Κνεσέτ.

«Μεγάλη τιμή. Μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Μία νέα αρχή», έγραψε με έντονο μαύρο μαρκαδόρο στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην Κνεσέτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε λακωνικά στην ερώτηση σχετικά με το αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, λέγοντας «ναι». «Αυτή είναι μια σπουδαία μέρα», είπε. «Είναι μια εντελώς νέα αρχή και νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο». «Η αγάπη στους δρόμους ήταν απίστευτη», συνέχισε. «Είναι απλώς μια υπέροχη μέρα».

Στην ερώτηση για το τι θα συμβεί στη Χαμάς αν δεν συμμορφωθεί με την κατάπαυση του πυρός, απάντησε: «Θα συμμορφωθούν».

Αναφορικά με τους όμηρους, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος για την απελευθέρωσή τους. «Θα είναι χαρούμενοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή». «Ήταν πολύ γενναίοι», πρόσθεσε.

