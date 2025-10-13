Το απόγευμα η μεταφορά των σορών των Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath.
Το δημοσίευμα δεν αναφέρει τον αριθμό των σορών που θα παραδοθούν.
Τουλάχιστον 26 ομήροι έχει επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ ότι είναι νεκροί.
Πάντως η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες στον εντοπισμό ορισμένων από τις σορούς.
Νωρίτερα η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε ότι όλοι οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι έχουν πλέον απελευθερωθεί.
