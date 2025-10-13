Logo Image

Γάζα: Η Κίνα «χαιρετίζει» την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων

Κόσμος

REUTERS/Amir Cohen

«Η πιο επείγουσα προτεραιότητα είναι η καθιέρωση μιας συνολικής και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός

«Η Κίνα χαιρετίζει και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην επιστροφή της ειρήνης και στη μείωση της ανθρωπιστικής κρίσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Τζιαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς.

«Η πιο επείγουσα προτεραιότητα είναι η καθιέρωση μιας συνολικής και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας την κατ’ αρχήν θέση της Κίνας υπέρ μιας λύσης δύο κρατών.

