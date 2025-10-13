Live εικόνα από τη Γάζα – Σε εξέλιξη η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) αναφέρει ότι ξεκίνησε «μια πολυφασική επιχείρηση» για την επιτήρηση της απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα.

Επτά όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πρόκειται για τους Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, Ματάν Ανγκρέστ, Άλον Όχελ, Όμρι Μιράν, Εϊτάν Μορ και Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby του Κατάρ ανέφερε ότι η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς μεταφέρει αυτή τη στιγμή Ισραηλινούς ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό στην πόλη της Γάζας.

Ο Ερυθρός Σταυρός αναμένεται να μεταφέρει τους ομήρους σε τμήμα της Γάζας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στη στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Από εκεί, θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Ελικόπτερα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας είναι έτοιμα να μεταφέρουν ομήρους που ενδέχεται να χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα.