Γάζα: Σε εξέλιξη η διαδικασία απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων – Επτά έχουν ήδη παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό

Η διαδικασία απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ξεκίνησε μια πολυφασική επιχείρηση για να διευκολύνει την απελευθέρωση και τη μεταφορά ομήρων και κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς», ανέφερε.

Επτά όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η Χαμάς παρέδωσε επτά όμηρους στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα.

Πρόκειται για τους Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, τον Ματάν Άνγκρεστ, τον Άλον Όχελ, τον Όμρι Μιράν, τον Εϊτάν Μορ και τον Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τους ομήρους στις ισραηλινές δυνάμεις εντός της Γάζας.

Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στη στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ, όπου θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Από εκεί, θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Ελικόπτερα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας είναι έτοιμα να μεταφέρουν ομήρους που ενδέχεται να χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Οι υπόλοιποι 13 εν ζωή όμηροι θα απελευθερωθούν αργότερα σήμερα από διαφορετικές περιοχές της Γάζας.

Στις 10:00 το δεύτερο στάδιο απελευθέρωσης ομήρων

Το Al Jazeera ανέφερε ότι το δεύτερο στάδιο της απελευθέρωσης των ζωντανών ομήρων θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. στη νότια Γάζα.

Ως αντάλλαγμα, συνολικά 250 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές αναμένεται να αφεθούν σήμερα ελεύθεροι, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αξιωματούχο που συμμετείχε στην επιχείρηση. Το πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι 1.716 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα που έχουν συλληφθεί από το Ισραήλ αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι στο νοσοκομείο Νάσερ τη Δευτέρα.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε τα ονόματα είκοσι ζωντανών Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. «Στο πλαίσιο της συμφωνίας (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός και) ανταλλαγής αιχμαλώτων, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ αποφάσισαν να απελευθερώσουν τους ακόλουθους σιωνιστές ζωντανούς αιχμαλώτους», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης με κατάλογο είκοσι ομήρων που μέχρι τώρα απλώς θεωρείτο ότι παραμένουν στη ζωή.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ εξέδωσαν ανακοίνωση λέγοντας ότι ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς είναι προσηλωμένος στην εκεχειρία και τη συμφωνία ανταλλαγής Ισραηλινών ομήρων με εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η ομάδα δεν επιβεβαίωσε ότι μετέφερε τους ομήρους, αλλά υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη στο συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, εφόσον και το Ισραήλ κάνει το δικό του μέρος.

«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι καρπός της σταθερότητας και της αντίστασης του λαού μας», ανέφερε η δήλωση των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ. «Η κατοχή θα μπορούσε να είχε επιστρέψει ζωντανούς τους περισσότερους από τους αιχμαλώτους της πριν από πολλούς μήνες, αλλά προτίμησε να καθυστερήσει». Ο ομάδα πρόσθεσε επίσης ότι η Χαμάς είχε επιδιώξει να τερματίσει τον «πόλεμο εξόντωσης» πριν από πολλούς μήνες αλλά το Ισραήλ ματαίωσε όλες αυτές τις προσπάθειες.