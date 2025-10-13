Η Χαμάς έδωσε τα ονόματα των 20 Ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, δημοσιοποίησε τα ονόματα είκοσι ζωντανών Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, η απελευθέρωση των οποίων αναμένεται να αρχίσει σε λίγη ώρα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (σ.σ. κατάπαυσης του πυρός και) ανταλλαγής αιχμαλώτων, οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ αποφάσισαν να απελευθερώσουν τους ακόλουθους σιωνιστές ζωντανούς αιχμαλώτους», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης με κατάλογο είκοσι ομήρων που μέχρι τώρα απλώς θεωρείτο ότι παραμένουν στη ζωή.

Η λίστα της Χαμάς συμφωνεί με την αντίστοιχη του Ισραήλ που είχε δοθεί νωρίτερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν πρώτα από τη Χαμάς από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι ο Ματάν Ανγκρέστ, οι αδελφοί Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, ο Άλον Όχελ, ο Εϊτάν Μορ και ο Όμρι Μιράν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπόλοιποι 14 εν ζωή όμηροι θα απελευθερωθούν αργότερα σήμερα το πρωί από διαφορετικές περιοχές της Γάζας.

