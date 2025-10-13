Μαδούρο: «Δαιμονική μάγισσα» η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξαπέλυσε επίθεση την Κυριακή εναντίον της επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, χαρακτηρίζοντάς την «δαιμονική μάγισσα» μόλις δύο ημέρες αφότου κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Μαδούρο, ο οποίος κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι συνωμοτεί με ξένες δυνάμεις για να ανατρέψει την κυβέρνησή του, ισχυρίστηκε ότι «το ενενήντα τοις εκατό του πληθυσμού» απορρίπτει την Ματσάδο. Ωστόσο, δεν σχολίασε άμεσα την βράβευσή της.

«Το 90% του πληθυσμού απορρίπτει τη δαιμονική μάγισσα σαγιόνα», είπε ο Μαδούρο, χρησιμοποιώντας έκφραση που αναφέρεται σε πνεύμα εκδίκησης, δεισιδαιμονία και θρύλο στη Βενεζουέλα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην αντίπαλό του, ούτε στο βραβείο που της δόθηκε.

Μέλη της κυβέρνησης του κ. Μαδούρο αναφέρονται συχνά στην Ματσάδο με αυτόν τον τρόπο.

«Θέλουμε ειρήνη και θα την έχουμε, αλλά ειρήνη με ελευθερία και εθνική κυριαρχία», είπε ακόμη ο Νικολάς Μαδούρο.

Η δήλωσή του έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ τίμησε την Παρασκευή (10 Οκτωβρίου) την 58χρονη Ματσάδογια το «ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην κυριαρχία του ηγέτη της Βενεζουέλας και, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στα ύδατα της Καραϊβικής στα ανοικτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που έχουν στόχο, κατ’ αυτές, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα — η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της χώρας αυτής «επικεφαλής» καρτέλ, η ύπαρξη του οποίου ωστόσο είναι αμφισβητούμενη.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποστηρίζει τους ελιγμούς της Ουάσιγκτον. Αφιέρωσε το βραβείο Νόμπελ «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» και «στον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ», που ήταν γνωστό πως επιθυμούσε να λάβει εκείνος το Νόμπελ Ειρήνης, αφού όπως λέει έβαλε τέλος σε διάφορους πολέμους.

«Αξίζει» το βραβείο, είπε, «επειδή όχι μόνο έχει συμμετάσχει στην επίλυση οκτώ πολέμων σε λίγους μόνο μήνες, αλλά οι πράξεις του ήταν καθοριστικές για να φέρει τη Βενεζουέλα στο κατώφλι της ελευθερίας».

