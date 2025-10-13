Ο Τραμπ ξαναρίχνει τους πυραύλους Tomahawk στο τραπέζι – Τουλάχιστον 1.900 ρωσικοί στόχοι εντός της εμβέλειάς τους στα «χέρια» της Ουκρανίας (χάρτης)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε με δηλώσεις του το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «ίσως» τους στείλει στο Κίεβο.

Η δήλωσή του έρχεται μετά νέα τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το Σαββατοκύριακο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στον Ζελένσκι ότι μπορεί να δώσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν νέο τελεσίγραφο: να συνεχίσει σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα παραδώσουν στην Ουκρανία τους πυραύλους Tomahawk.

Οι πύραυλοι Tomahawk θα έδιναν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία και οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι η απόκτησή τους θα πίεζει να Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι εξετάζει την πώληση πυραύλων του τύπου σε ευρωπαϊκές χώρες για να τους διαθέσουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η συνάντησή του με τον Πούτιν στα μέσα Αυγούστου στην Αλάσκα δεν επέτρεψε να σημειωθεί πρόοδος, να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Tomahawk’», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς τη Μέση Ανατολή, όταν ερωτήθηκε αν θα έθετε θέμα στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Τραμπ ανέφερε πως ο Ζελένσκι του ζήτησε πυραύλους του είδους στην τηλεφωνική συνδιάλεξή τους το Σάββατο, που ήταν αφιερωμένη κυρίως σε νέες αποστολές στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις του Κιέβου. «Οι Tomahawk αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ο Τραμπ, που ταξιδεύει προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να προωθήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα.

«Θέλουν να εκτοξευτούν Tomahawk προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», είπε ακόμη, αναφερόμενος στους Ρώσους ηγέτες. Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που υποσχόταν πως θα τερμάτιζε μέσα σε 24 ώρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, είναι η πιο δύσκολη ένοπλη σύρραξη που λέει πως αποπειράται να επιλύσει.

Ο Πούτιν πάντως έχει προειδοποιήσει εναντίον της προμήθειας πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο, τονίζοντας πως θα επρόκειτο για «νέα κλιμάκωση» και θα «κατέστρεφε» τις σχέσεις της Ουάσιγκτον και της Μόσχας.

Οι πύραυλοι Tomahawk

Οι πύραυλοι Tomahawk αναμένεται ότι θα δώσουν σημαντική ώθηση στις δυνατότητες της Ουκρανίας να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος σε μια εποχή που το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Ο πύραυλος BGM-109 Tomahawk, που κατασκευάζεται από την RTX Corporation, είναι ένας πύραυλος κρουζ με καθοδήγηση ακριβείας και κινητήρα τζετ, που βρίσκεται σε υπηρεσία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η εκτιμώμενη τιμή ανά πύραυλο είναι 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η εμβέλεια του Tomahawk εξαρτάται από το μοντέλο του πυραύλου. Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές έως 2.500 χιλιομέτρων, με βάση όσα είναι δημόσια γνωστά, που σημαίνει ότι η ρωσική πρωτεύουσα θα βρισκόταν εντός της εμβέλειάς τους αν τα αποκτούσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ωστόσο, οι αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι εκτοξεύονται συνήθως από πολεμικά πλοία, υποβρύχια ή ειδικά χερσαία συστήματα που η Ουκρανία δεν διαθέτει, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πώς θα μπορούσε στην πραγματικότητα να τους χρησιμοποιήσει στο πεδίο.

Οι αναλυτές του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1.900 ρωσικοί στρατιωτικοί στόχοι εντός της εμβέλειας των 2.500 χιλιομέτρων και περισσότεροι από 1.600 στόχοι εντός της εμβέλειας των 1.700 χιλιομέτρων.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται αεροπορικές βάσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και άλλες σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εναντίον των οποίων η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να εξαπολύσει επιθέσεις εδώ και καιρό με τους εγχώριας παραγωγής πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της.

«Η Ουκρανία πιθανότατα μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την απόδοση της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή της μάχης, στοχεύοντας ένα ευάλωτο υποσύνολο περιοχών υποστήριξης στα πίσω σημεία που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή», εκτιμούν οι αναλυτές του ISW.