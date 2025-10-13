Η αυγή της απελευθέρωσης: Οι τελευταίοι όμηροι επιστρέφουν στο Ισραήλ, «ο πόλεμος τελείωσε»

Η μεγάλη στιγμή που περίμενε η ισραηλινή κοινωνία, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος έφτασε. Η Χαμάς θα παραδώσει τους τελευταίους 48 Ισραηλινούς ομήρους, που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Επόμενος σταθμός, η Αίγυπτος: μια ιστορική σύνοδος ειρήνης με 20 ηγέτες και στόχο τη «νέα μέρα» στη Μέση Ανατολή.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά

Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Χαμάς και συμμάχους της στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει στις 08:00 το πρωί, στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ, και να συνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδικασία αυτή θα σημάνει και το οριστικό τέλος ενός πολέμου που διήρκεσε δύο χρόνια και κόστισε τη ζωή σε σχεδόν 70.000 ανθρώπους.

Η οργάνωση έχει προθεσμία έως τις 12:00 τοπική ώρα να παραδώσει όλους τους 48 ομήρους, εκ των οποίων 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Ανάμεσά τους, οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, ο 48χρονος Όμρι Μιράν και ο 24χρονος Εβιατάρ Ντέιβιντ, που βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova τη νύχτα της σφαγής.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ισόβια, καθώς και 1.722 κρατούμενους από τη Γάζα οι οποίοι συνελήφθησαν μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

⚡Israeli convoy heads to release Palestinian detainees as part of ceasefire-hostage deal, social media footage shows The time now in the Middle East, early morning Hamas expects 2000 prisoners, Israel expects 20 live hostages US President Trump is enroute pic.twitter.com/dkRH8DS8RF — Wolf Brief (@wolfbrief_) October 13, 2025

Στο Τελ Αβίβ η αγωνία κορυφώνεται

Στην Πλατεία των Ομήρων του Τελ Αβίβ, χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί από τη νύχτα. Οι οικογένειες περιμένουν νέα από τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τραγουδούν, προσεύχονται και κοιτούν προς τη γιγαντοοθόνη που θα δείξει την επιστροφή τους.

Η ομάδα ψυχολόγων του «Hostages and Missing Families Forum» προειδοποίησε ότι το ταξίδι προς την ίαση θα είναι μακρύ:

«Ύστερα από δύο χρόνια πείνας, βίας, απομόνωσης και κακοποίησης, οι όμηροι χρειάζονται φροντίδα, εποπτεία και πάνω απ’ όλα επαναφορά της ταυτότητάς τους ως ανθρώπων — όχι ως “ομήρων”».

In Hostage Square in @TelAviv. Gathering to see the release of the hostages. Wish I was with my Jewish brothers and sisters tonight. I’ll be there in spirit as I watch live on TV. @israel @bringhomenow @EitanChitayat

pic.twitter.com/NasLirhYFI — Todd Richman (@toddrichman) October 13, 2025

«Ο πόλεμος τελείωσε», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που καθοδήγησε τη συμφωνία εκεχειρίας, ταξιδεύει σήμερα προς το Ισραήλ.

«Ο πόλεμος τελείωσε», δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, καθώς κατευθυνόταν στο Τελ Αβίβ για να συναντήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να απευθυνθεί στην Κνεσέτ.

Θα συναντήσει επίσης οικογένειες ομήρων πριν συνεχίσει για την Αίγυπτο, όπου θα προεδρεύσει της Συνόδου Ειρήνης της Ερυθράς Θάλασσας.

Εκεί, μαζί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, θα υποδεχθούν περισσότερους από 20 ηγέτες: Ανάμεσά τους τον Κιρ Στάρμερ (Ην. Βασίλειο), τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς, τη Τζόρτζια Μελόνι, τον Πέδρο Σάντσεθ, τον Αντόνιο Γκουτέρες, τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Πραμπόβο Σουμπιάντο από την Ινδονησία.

Θα παρευρεθεί και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί η συμφωνία που θα κλείσει έναν από τους πιο αιματηρούς κύκλους της σύγχρονης ιστορίας.

As the Gaza ceasefire continues, Trump heads to the Middle East, highlighting global support for the peace efforts https://t.co/GlQEwVOCb3 pic.twitter.com/xXGbNvxsKk — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Η «Επιτροπή Ειρήνης» και ο ρόλος Μπλερ

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν ο Τόνι Μπλερ θα συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», το διεθνές όργανο που θα εποπτεύει τη μελλοντική διοίκηση της Γάζας.

«Πάντα μου άρεσε ο Τόνι, αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι αποδεκτός απ’ όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), Χουσεΐν αλ-Σέιχ, δημοσιοποίησε φωτογραφία από συνάντησή του με τον Μπλερ γράφοντας:

«Συζητήσαμε την επόμενη μέρα και την επιτυχία του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».

Πώς θα γίνει η παράδοση των ομήρων

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, οι 20 ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η οποία θα τους μεταφέρει με έξι έως οκτώ οχήματα προς το Ισραήλ.

Εκεί θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους και θα μεταφερθούν σε τρία νοσοκομεία για εξετάσεις και αποκατάσταση.

Η παράδοση των νεκρών ομήρων θα ακολουθήσει ειδική τελετή, ενώ διεθνής ομάδα θα αναζητήσει τις σορούς που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει και η απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Περίπου 142 από αυτούς θα απελαθούν, ενώ οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν στη Δυτική Όχθη ή την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Μια νέα σελίδα για τη Μέση Ανατολή

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μίλησε χθες για την «αρχή μιας νέας εποχής».

«Είναι μια πορεία επούλωσης και ανοικοδόμησης. Μια ευκαιρία να ξαναβρούμε την ψυχή μας ως έθνος», δήλωσε.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, προανήγγειλε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο θα συνοδεύεται από τεράστιο πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Γάζας με διεθνή χρηματοδότηση και εποπτεία.

Gaza residents faced devastation and shortages as they returned home under a ceasefire between Israel and Hamas, following weeks of conflict https://t.co/2QP627erPZ pic.twitter.com/pU1DjaldYw — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Στην Αίγυπτο αναμένεται να υπογραφεί το πρώτο σύμφωνο συνεργασίας για την «επόμενη μέρα» – τη δημιουργία ενός μεταβατικού διοικητικού συμβουλίου και την έναρξη έργων υποδομής με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΗΕ.

Από την οδύνη στην ελπίδα

Καθώς ο ήλιος ανατέλλει πάνω από τη Γάζα και το Τελ Αβίβ, ο κόσμος παρακολουθεί μια στιγμή που πριν λίγους μήνες φαινόταν αδιανόητη.

Τα παιδιά του Όμρι Μιράν, Ρόνι και Άλμα, λένε καληνύχτα στα αστέρια κάθε βράδυ εδώ και δύο χρόνια, περιμένοντας τον πατέρα τους.

Σήμερα, ίσως τον δουν ξανά.

Και μαζί τους, εκατομμύρια άνθρωποι ελπίζουν ότι αυτή η αυγή δεν θα είναι απλώς το τέλος ενός πολέμου — αλλά η αρχή μιας εποχής ειρήνης που η Μέση Ανατολή περίμενε για γενιές.