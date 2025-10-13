Logo Image

Τραμπ: Το ταξίδι στη Μέση Ανατολή θα είναι «πολύ ξεχωριστό»

Κόσμος

Τραμπ: Το ταξίδι στη Μέση Ανατολή θα είναι «πολύ ξεχωριστό»

«Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή, καθώς αναχωρούσε για το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να παραστεί στην επισημοποίηση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων, ότι το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή θα είναι «πολύ ξεχωριστό».

«Αυτή θα είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην βάση Άντριους αναχωρώντας για τη Μέση Ανατολή.

«Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή» συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One.

