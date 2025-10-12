Ο πρόεδρος της Γαλλίας διόρισε τη νέα κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, παρουσίασε αργά την Κυριακή τη νέα κυβέρνηση, μετά από μαραθώνιες συνομιλίες για τη συγκρότηση υπουργικού συμβουλίου και την αποτροπή της βαθύτερης ολίσθησης της χώρας σε πολιτική κρίση.

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παρέμεινε υπουργός Εξωτερικών, ενώ η απερχόμενη υπουργός Εργασίας Κατρίν Βοτρέν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Άμυνας, σύμφωνα με σύνθεση που δημοσίευσε η προεδρία. Ο εκ νέπου πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, διόρισε επίσης εκ νέου υπουργό Οικονομικών τον Ρολάν Λεσκίρ, στενό συνεργάτη του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Λεσκίρ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δέχεται έντονες πιέσεις να καταρτίσει και να επιτύχει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 μέσα σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Όπως είπε ο Λεκορνί η νέα του ομάδα είναι μια «κυβέρνηση με αποστολή να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς».

«Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας», δήλωσε ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η τελευταία κυβέρνηση του Λεκορνί είχε διάρκεια μόλις 14 ωρών.