Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος: Δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι τη Δευτέρα

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι δεν αναμένεται να επιστραφούν στο Ισραήλ όλοι οι νεκροί όμηροι που κρατούνται από Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα τη Δευτέρα.

«Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που αναμένουμε ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι πεσμένοι όμηροι αύριο», δήλωσε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

Νωρίτερα η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού, είχε δηλώσει ότι θα συσταθεί ένας «διεθνής φορέας» για τον εντοπισμό των λειψάνων των αιχμαλώτων που δεν επιστράφηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής της Δευτέρας.