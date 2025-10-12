Το Ιράν προσκλήθηκε στη σύνοδο της Αιγύπτου αλλά δεν επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του

Tο Ιράν, επί μακρόν υποστηρικτής της παλαιστινιακής Χαμάς, ανακοίνωσε ότι έλαβε πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα που θα διεξαχθεί στην Αίγυπτο, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο εάν θα συμμετάσχει.

Κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, «ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε επίσημη πρόσκληση της Αιγύπτου προς τον Ιρανό πρόεδρο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ο πρόεδρος (Μασούντ Πεζεσκιάν) την απέρριψε και η πρόσκληση απευθύνθηκε στον υπουργό Εξωτερικών», πρόσθεσε το κρατικό IRNA, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αραγτσί πρέπει τώρα να αποφασίσει.