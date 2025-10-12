To Ισραήλ αναμένει την επιστροφή των ομήρων του

Η ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα εξαρτάται από την τήρηση και από τις δυο πλευρές της συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με Παλαιστίνιους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Το αρχικό στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει την απελευθέρωση 48 Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα 250 Παλαιστινίων κρατουμένων και 1.700 κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου.

Ο ακριβής χρόνος της απελευθέρωσης παραμένει ασαφής, εν τούτοις γνωρίζουμε ότι, η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα για να απελευθερώσει τους ομήρους.

Φωτογραφίες από τα δωμάτια όπου θα καλωσορίσουν τους ομήρους

Στόχος των ισραηλινών αρχών οι αίθουσες που θα υποδεχτούν τους ομήρους μετά από 734 ημέρες να είναι πολύχρωμες και φωτεινές και να έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις σκοτεινές σήραγγες της Χαμάς όπου κρατούνται στη Γάζα.

Πλήθους κόσμου στην πλατεία των Ομήρων

Στην Πλατεία Ομήρων, στο Τελ Αβίβ, άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί πολίτες γι αυτό που ελπίζουν οριστικά να είναι το τελευταίο βράδυ πριν απελευθερωθούν οι υπόλοιποι ζωντανοί όμηροι. Ανάμεσα σε αυτούς, ένας άνδρας ντυμένος με κόκκινη γραβάτα και ξανθιά περούκα σαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλού στην πλατεία, εμφανίστηκαν τα πρόσωπα των ομήρων.

Το Τελ Αβιβ θα απελευθερώσει τους Παλαιστίνιους μόλις οι όμηροι βρεθούν στο Ισραήλ

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένει ότι και οι 20 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν μαζί θα δοθούν στον Ερυθρό Σταυρό νωρίς το πρωί της Δευτέρας, και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους Παλαιστίνιους κρατούμενους «μόλις το Ισραήλ λάβει επιβεβαίωση ότι όλοι οι όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν βρίσκονται πέρα ​​από τα σύνορα προς το Ισραήλ».

Η πολιτική άμυνα της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, αναφέρει ότι ολοκλήρωσε την καταμέτρηση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και τους μετέφερε σε διαφορετικές τοποθεσίες πριν από την απελευθέρωση. Η Χαμάς εξακολουθεί να πιέζει για την απελευθέρωση επτά γνωστών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σααντάτ, σύμφωνα με πηγές στο BBC. Λένε ότι αν έστω και δύο από αυτούς τους επτά απελευθερωθούν, θα απελευθερώσουν και όλους τους υπόλοιπους ομήρους σήμερα.