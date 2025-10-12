Ο Νετανιάχου καλεί σε ενότητα στο Ισραήλ μετά την απελευθέρωση ομήρων

Να αποτελέσει μια στιγμή ενότητας για το Ισραήλ η επικείμενη απελευθέρωση των ομήρων ζήτησε ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και παραδέχτηκε την εσωτερική πολιτική διαμάχη σχετικά με τον χειρισμό της εκεχειρίας στη Γάζα και της συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Αυτή είναι μια συναισθηματική βραδιά, μια βραδιά δακρύων, μια βραδιά χαράς, γιατί αύριο τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στα σύνορά μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παραθέτοντας ένα βιβλικό εδάφιο.

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου μονοπατιού — ενός μονοπατιού ανοικοδόμησης, ενός μονοπατιού θεραπείας και, ελπίζω, ενός μονοπατιού ενωμένων καρδιών», είπε σε τηλεοπτική του ομιλία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει δεχθεί πυρά από τη δεξιά, συμπεριλαμβανομένων και σκληροπυρηνικών μελών του δικού του υπουργικού συμβουλίου, επειδή συμφώνησε σε ανταλλαγή κρατουμένων. «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες μεταξύ μας, αλλά σήμερα… έχουμε κάθε λόγο να τις αφήσουμε στην άκρη, επειδή μαζί πετύχαμε τεράστιες νίκες», είπε.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός που συνδυάζει τη θλίψη για την απελευθέρωση των δολοφόνων με τη χαρά για την επιστροφή των ομήρων», δήλωσε ο Νετανιάχου.