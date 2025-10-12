Εμφύλια σύρραξη στη Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και ένοπλων μελών της φατρίας Ντουγκμούς στην πόλη της Γάζας, σε μια από τις πιο βίαιες εσωτερικές αντιπαραθέσεις από το τέλος των ισραηλινών επιχειρήσεων στον θύλακα.

Ένοπλοι κουκουλοφόροι της Χαμάς αντάλλαξαν πυρά με μαχητές κοντά στο ιορδανικό νοσοκομείο στη νότια πόλη της Γάζας.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών που διοικείται από τη Χαμάς, μονάδες ασφαλείας περικύκλωσαν μια ένοπλη πολιτοφυλακή μέσα στην πόλη και ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες για να συλλάβουν τα μέλη της.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε αυτό που περιγράφεται ως «ένοπλη επίθεση από μια πολιτοφυλακή».

Τοπικές ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι 19 μέλη της φατρίας Ντουγκμούς σκοτώθηκαν, μαζί με οκτώ μαχητές της Χαμάς, από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες το Σάββατο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν στη γειτονιά Τελ αλ-Χάουα, αφού μια δύναμη της Χαμάς με περισσότερους από 300 μαχητές κινήθηκε για να εισβάλει σε ένα οικιστικό συγκρότημα όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι Ντουγκμούς.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές πανικού καθώς δεκάδες οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους υπό τα σφοδρά πυρά. «Αυτή τη φορά οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις ισραηλινές επιθέσεις», είπε ένας κάτοικος. «Έτρεχαν μακριά από τον ίδιο τους τον λαό».

Η φατρία Ντουγκμούς, μια από τις πιο εξέχουσες φυλές της Γάζας, έχει εδώ και καιρό τεταμένες σχέσης με τη Χαμάς, και τα ένοπλα μέλη της έχουν συγκρούστηκε με μαχητές της οργάνωσης σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δήλωσε ότι οι δυνάμεις της εμποδίζουν την αποκατάσταση της τάξης, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης» θα αντιμετωπιστεί αυστηρά. Και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για το ποιος ήταν υπεύθυνος για την πυροδότηση των συγκρούσεων.

Η Χαμάς δήλωσε ότι οι ένοπλοι της Ντουγκμούς σκότωσαν δύο από τους μαχητές της και τραυμάτισαν πέντε άλλους, ωθώντας την ομάδα να ξεκινήσει επιχείρηση εναντίον τους.

Ωστόσο, μια πηγή από την φατρία Ντουγκμούς δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δυνάμεις της Χαμάς είχαν φτάσει σε ένα κτίριο που κάποτε χρησίμευε ως Ιορδανικό Νοσοκομείο, όπου τα μέλη της είχαν καταφύγει εκεί καθώς τα σπίτια τους στη γειτονιά αλ-Σάμπρα καταστράφηκαν σε πρόσφατη ισραηλινή επίθεση.

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς προσπάθησε να εκδιώξει την φατρία από το κτίριο για να δημιουργήσει εκεί μια νέα βάση για τις δυνάμεις της.