Η finest hour του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή και τι μπορεί να την τινάξει στον αέρα

Απoμένουν ελάχιστες ώρες από την απελευθέρωση των 20 εν ζωή ομήρων και των επισκέψεων Τραμπ, ξημερώματα Δευτέρας, στο Ισραήλ και την Αίγυπτο. Επσκέψεις που αποκτούν πλέον θριαμβευτικό χαρακτήρα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πανηγυρίσει τη συμφωνία, θα προλάβει ίσως να υποδεχθεί ομήρους που απελευθερώνονται έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας και θα θελήσει να χαράξει τα επόμενα βήματα σε μια περιοχή ρημαγμένη από τη βία.

Ύστερα από μήνες πενιχρών αποτελεσμάτων στην οικονομία και μιας απόλυτης, μέχρι τούδε, αποτυχίας στο Ρωσουκρανικό -που επισικιάζει άλλες, ευτυχέστερες διπλωματικές πρωτοβουλίες του- ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται λίγες ώρες πριν από την δικιά του finest hour.

Θα είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της δεύτερης θητείας του.

Η εκεχειρία –εξ ορισμού εύθραυστη όταν μιλάμε για ΜέσηΑνατολή- θέτει μια ακόμη σημαντική δοκιμασία για τις διαπραγματευτικές ικανότητές του. Το στοίχημα, εάν πετύχει, θα ενισχύσει τον (αυτάρεσκο) στόχο του να περάσει στην ιστορία ως «ειρηνοποιός».

Εγγυήσεις και άγρυπνο μάτι

Η ομάδα του προέδρου ποντάρει ότι οι προσωπικές εγγυήσεις που παρέσχε σε αμφότερα τα μέρη αλλά και το άγρυπνο μάτι του αμερικανικού στρατού, θα κρατήσουν σε ισχύ τη συμφωνία.

Ωστόσο, οτιδήποτε πάει στραβά τις επόμενες ημέρες και υπονομεύσει τη συμφωνία, μπορεί εν ριπή οφθαλμού να τη μετατρέψει σε άλλη μία, βραχύβια ανάπαυλα στην ηλικίας 77 ετών σύγκρουση Αράβων και Εβραίων.

Μπορεί να σπάσει;

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να σπάσει η εκεχειρία είναι πολλοί. Και είναι αυτοί οι κίνδυνοι που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, καθιστούν αναγκαίο για την κυβέρνηση Τραμπ να παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη.

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της πίεσης στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και της αξιοποίησης των Αράβων συμμάχων σε μια τριγωνική διπλωματία με τη Χαμάς -μην ξεχνάμε «τρομοκρατική οργάνωση», ευλόγως, για τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιστροφή των ομήρων στερεί από τη Χαμάς ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί έναντι του Ισραήλ, αλλά, όπως λένε αναλυτές, η οργάνωση κρίνει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το εγκαταλείψει.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έπεισε και τις δύο πλευρές ότι η συνέχιση του πολέμου με την παρούσα δυναμική είναι χειρότερη από μια αποδοχή του πλαισίου της συμφωνίας», δήλωσε ο Μάικλ Χέρτζογκ, πρώην Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ και προσθέτει: «Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα για τις επόμενες φάσεις».

O Μr. deal

Το ταξίδι-αστραπή θα έχει το γνώριμο ύφος του Τραμπ: Είναι ο «μάστερ των συμφωνιών».

Ο Τραμπ θα φτάσει στο Τελ Αβίβ τη Δευτέρα, όπου θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων και θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ, προτού μεταβεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα συμπροεδρεύσει σε ειρηνευτική διάσκεψη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και πλήθος Αράβων και Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Τα επόμενα βήματα; Οι Συμφωνίες του Αβραάμ θεωρήθηκαν το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της πρώτης θητείας του Τραμπ, καθώς αρκετά αραβικά και μουσουλμανικά κράτη εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τον δρόμο για αυτές τις συνομιλίες, όσο και αν η σφοδρότητα της ισραηλινής εκστρατείας έχει διαβρώσει τις σχέσεις με πολλούς δυτικούς συμμάχους, αρκετοί εκ των οποίων αναγνωρίζουν ήδη παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ

Τα επόμενα βήματα του σχεδίου Τραμπ -όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η σύνθεση της διεθνούς δύναμης που θα περιπολεί στη Γάζα, και ο ρυθμός της ισραηλινής αποχώρησης- παραμένουν ανοιχτά. «Αναπόφευκτα θα υπάρξουν διαφωνίες. Θα υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι κάτοικοι της Γάζας θα διαφωνούν με το Ισραήλ, και ζητήματα στα οποία το Ισραήλ θα διαφωνεί με τα κράτη του Κόλπου», εκτιμά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς ο Τραμπ θα εξασφαλίσει ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο μετά την επιστροφή των ομήρων. Ο Νετανιάχου και οι δεξιοί του σύμμαχοι δηλώνουν ότι είναι απαραίτητο να καταστραφεί η Χαμάς και ότι δεν μπορούν να δεχθούν ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. «Ο Τραμπ έχει δώσει εγγυήσεις στη Χαμάς ότι θα αποτρέψει το Ισραήλ από το να ξαναρχίσει τον πόλεμο», λέει ο αναλυτής Γουίλ Τόντμαν, προσθέτοντας ότι «παραμένει ασαφές πώς θα μοιάζουν αυτές οι εγγυήσεις». Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο ζήτημα αλλά αναγνώρισε ότι «μένει δουλειά να γίνει».

Και στο βάθος Νόμπελ

Ο Τραμπ έχει εγγυηθεί ότι όλες οι πλευρές θα τηρήσουν τη συμφωνία, και το ταξίδι του θα ενισχύσει αυτή την αφοσίωση, συνοδευόμενο από την ανάπτυξη 200 Αμερικανών στρατιωτών που θα συμβάλουν στη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τον Τραμπ πως δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους και ότι μπορούν να συζητήσουν «δημιουργικές λύσεις» για το μέλλον της Γάζας.

Το ταξίδι Τραμπ έρχεται στον απόηχο του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο Τραμπ είχε διακαώς επιδιώξει, αλλά τελικώς απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Εάν η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή αντέξει, ο Τραμπ ίσως αποκτήσει ένα ισχυρό επιχείρημα για να το κερδίσει στο (άμεσο) μέλλον.