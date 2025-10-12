Logo Image

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής των Lostprophets Ίαν Γουάτκινς δολοφονήθηκε σε βρετανική φυλακή

Κόσμος

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής των Lostprophets Ίαν Γουάτκινς δολοφονήθηκε σε βρετανική φυλακή

EPA/THOMAS FREY

Ο Γουάτκινς καταδικάστηκε το 2013 καθώς δήλωσε ένοχος για 13 κατηγορίες

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο πρώην frontman του ουαλικού ροκ συγκροτήματος Lostprophets, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης 35 ετών για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών, δολοφονήθηκε στη φυλακή, ανέφεραν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γουάτκινς, 48 ετών, εξέτιε την ποινή του στις φυλακές Γουέικφιλντ στη βόρεια Αγγλία και σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης δολοφονήθηκε από έναν άλλο κρατούμενο.

«Στις 9:39 π.μ. σήμερα το πρωί, η αστυνομία κλήθηκε από το προσωπικό του HMP ​​Wakefield αναφέροντας μια επίθεση σε έναν κρατούμενο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν και ο θάνατος του άνδρα διαπιστώθηκε επί τόπου λίγο αργότερα». Στην αστυνομική ανακοίνωση δεν αναφερόταν το όνομα του θύματος.

EPA/SOUTH WALES POLICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Ο Γουάτκινς καταδικάστηκε το 2013 καθώς δήλωσε ένοχος για 13 κατηγορίες. Είχε παραδεχτεί δύο απόπειρες βιασμού, σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών, συνέργεια και υποκίνηση σε σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών, συνωμοσία για βιασμό παιδιού κάτω των 13 ετών και συνωμοσία για σεξουαλική επίθεση σε άλλο παιδί κάτω των 13 ετών.

Είχε επίσης δηλώσει ένοχος για έξι κατηγορίες λήψης και κατοχής παιδικής πορνογραφίας και μία κατηγορία κατοχής ακραίων πορνογραφικών εικόνων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube