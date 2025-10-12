Δεκαοκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στη Βέρνη

Βίαιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης στην Βέρνη προκάλεσε τον τραυματισμό 18 αστυνομικών και δύο διαδηλωτών καθώς και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής αστυνομίας.

Περισσότεροι 5.000 ήταν οι διαδηλωτές μεταξύ των οποίων παρείσφρησε μια σημαντική ομάδα μαυροντυμένων μασκοφόρων ατόμων που συγκρούστηκε με την αστυνομία και προχώρησε σε βανδαλισμούς .

Η «διαδήλωση κλιμακώθηκε σε αναταραχή, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές», ανέφερε η αστυνομία της Βέρνης. «Οι αστυνομικοί δέχτηκαν επιθέσεις με επικίνδυνα αντικείμενα», όπως καδρόνια, πέτρες, μπουκάλια, πυροσβεστήρες, και λέιζερ, ανέφερε η αστυνομία που απάντησε, χρησιμοποιώντας κανόνια νερού, δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ και γκλομπ. Συνολικά, 16 άνδρες και δύο γυναίκες αστυνομικοί τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ανέφερε η αστυνομία.

Οι υλικές ζημιές είναι «εκτεταμένες», με σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και ΑΤΜ, ενώ εννέα αστυνομικά οχήματα «υπέστησαν σοβαρές ζημιές».

Το συνολικό ποσό των ζημιών αναμενόταν να ανέλθει «σε εκατομμύρια» ελβετικά φράγκα, σύμφωνα με τις αρχές.

Συνολικά 536 άτομα συνελήφθησαν και ελέγχθηκαν τα στοιχεία τους πριν απομακρυνθούν από την περιοχή.