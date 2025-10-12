Ξεκίνησαν οι αυτοματοποιημένοι συνοριακοί έλεγχοι στην Ευρώπη

Από το πρωί της Κυριακής, οι ταξιδιώτες εκτός ΕΕ που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν θα φωτογραφίζονται και θα δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα στα συνοριακά περάσματα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει τους πολυαναμενόμενους αυτοματοποιημένους συνοριακούς ελέγχους.

Στόχος του νέου συστήματος είναι να αντικαταστήσει τελικά τη χειροκίνητη σφραγίδα στα διαβατήρια και να διασφαλίσει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 27 κρατών της Ένωσης.

Το σύστημα συνοριακών ελέγχων θα επιτρέπει στις αρχές να γνωρίζουν πότε οι άνθρωποι εισέρχονται και εξέρχονται από μια χώρα, με στόχο την καλύτερη ανίχνευση όσων υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής αλλά και εκείνων που τους απαγορεύεται η είσοδος.

Το σύστημα, που συζητείται έντονα για σχεδόν μια δεκαετία, έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των παρόχων μεταφορών και των επιβατών, οι οποίοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ουρές στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Για να περιοριστούν οι διαταραχές, θα υπάρξει σταδιακή εφαρμογή.

Η πρώτη φάση ξεκίνησε την Κυριακή

Οι υπήκοοι εκτός ΕΕ που φτάνουν για βραχείες διαμονές σε χώρες της ΕΕ – εκτός από την Κύπρο και την Ιρλανδία – θα τους ζητηθεί ο αριθμός διαβατηρίου τους, να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα και να φωτογραφηθούν σε αυτοματοποιημένα περίπτερα.

Οι ίδιες απαιτήσεις θα ισχύουν στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και στην Ελβετία.

Σταδιακή εφαρμογή

Οι μεγαλύτερες χώρες του μπλοκ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Γερμανίας, θα διενεργούν αρχικά μόνο περιορισμένους ελέγχους σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι τεράστιες ουρές στα αεροδρόμια.

Ορισμένα μικρότερα κράτη μέλη έχουν θέσει πλήρως το σύστημα σε εφαρμογή από την Κυριακή.

Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Απριλίου για να χρησιμοποιήσουν αυτοματοποιημένους ελέγχους για όλους τους επιβάτες στα σύνορά τους.

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι Βρετανοί υπήκοοι, που δεν θα είναι πλέον πολίτες της ΕΕ μετά το Brexit, θα υπόκεινται επίσης στους νέους ελέγχους.

Οι βρετανικές αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει τους πολίτες του ότι κάθε επιβάτης θα πρέπει να περιμένει μερικά επιπλέον λεπτά πριν μπορέσει να εισέλθει στο έδαφος Σένγκεν.

Ο φορέας εκμετάλλευσης της σήραγγας της Μάγχης, Getlink, και η σιδηροδρομική υπηρεσία Eurostar, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι ήταν έτοιμοι και ότι το σύστημα θα λειτουργούσε ομαλά.

Έλεγχοι διενεργούνταν για τους επιβάτες στη Βρετανία πριν διασχίσουν τα σύνορα, ειδικά στον σταθμό St Pancras του Λονδίνου και στο λιμάνι του Ντόβερ. Είχαν ήδη εγκατασταθεί τερματικοί σταθμοί.

Έρχεται το σύστημα ETIAS

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ δήλωσε ότι θα υπάρξουν ενημερωτικές εκστρατείες για την απλοποίηση της εφαρμογής του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES).

«Το EES θα συμβάλει στην πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και θα βοηθήσει στην προστασία της ασφάλειας όλων όσων ζουν ή ταξιδεύουν στην Ευρώπη», ανέφερε.

Η επόμενη φάση στην αναθεώρηση των συνόρων της ΕΕ θα είναι η έναρξη ενός ηλεκτρονικού εγγράφου άδειας ταξιδιού, γνωστού με το ακρωνύμιο ETIAS, παρόμοιου με το ESTA των Ηνωμένων Πολιτειών ή το βρετανικό αντίστοιχο.

Σύμφωνα με το ETIAS, οι πολίτες χωρών που εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης και ταξιδεύουν στην ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική φόρμα και να πληρώσουν ένα μικρό τέλος — το ύψος του οποίου βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.