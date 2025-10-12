Logo Image

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα

WSYX/ABC6

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον τόπο του επεισοδίου όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε ένα ακόμη μαζικό επεισόδιο με πυροβολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Νότια Καρολίνα σε ένα εστιατόριο στην κομητεία Μπόφορτ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

«Κατά την άφιξή τους στον τόπο του επεισοδίου, οι αστυνομικοί συνάντησαν ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αρκετοί από τους οποίους είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ.

«Αποκαλύφθηκε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον τόπο του επεισοδίου όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί. Πολλοί από τους τραυματίες και τους μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτήρια για να βρουν καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», πρόσθεσε η ανακοίνωση των αρχών.

