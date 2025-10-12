Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε ένα ακόμη μαζικό επεισόδιο με πυροβολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Νότια Καρολίνα σε ένα εστιατόριο στην κομητεία Μπόφορτ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

«Κατά την άφιξή τους στον τόπο του επεισοδίου, οι αστυνομικοί συνάντησαν ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αρκετοί από τους οποίους είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ.

BREAKING: 4 dead and at least 20 injured in mass shooting at Willie’s Bar & Grill on St. Helena Island, South Carolina Photo credit: Phyllis Maven pic.twitter.com/FrcTgajDoy — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) October 12, 2025

«Αποκαλύφθηκε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον τόπο του επεισοδίου όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί. Πολλοί από τους τραυματίες και τους μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτήρια για να βρουν καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», πρόσθεσε η ανακοίνωση των αρχών.