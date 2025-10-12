Logo Image

Η Χαμάς επιμένει ότι επτά Παλαιστίνιοι ηγέτες θα απελευθερωθούν

Κόσμος

REUTERS/Ramadan Abed/File

Η Χαμάς αναφέρει ότι έχει «ολοκληρώσει όλες τις προετοιμασίες» για την παράδοση στο Ισραήλ όλων των ζωντανών ομήρων

Η Χαμάς επιμένει ότι ο κατάλογος των κρατουμένων που το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα περιλαμβάνει επτά ανώτερους Παλαιστίνιους ηγέτες, δήλωσαν πηγές κοντά στους διαπραγματευτές.

«Η Χαμάς επιμένει ότι ο τελικός κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει επτά ανώτερους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σααντάτ, Ιμπραήμ Χαμέντ και Αμπάς Αλ-Σαγιέντ», ανάφερε η πηγή.

Η πρώτη πηγή ανέφερε επίσης ότι η Χαμάς και οι συμμαχικές της ένοπλες ομάδες είχαν «ολοκληρώσει όλες τις προετοιμασίες» για την παράδοση στο Ισραήλ όλων των ζωντανών ομήρων και ορισμένων από τους νεκρούς που κρατούνταν στη Γάζα.

