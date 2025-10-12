Ζελένσκι: Δεύτερη επικοινωνία με Τραμπ μέσα σε δύο μέρες – Ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη σε διάστημα δύο ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας και του ενεργειακού τομέα της χώρας που, τον οποίο σφυροκοπά η Ρωσία.

«Χθες, συμφωνήσαμε σε ένα σύνολο θεμάτων για να συζητήσουμε σήμερα και καλύψαμε όλες τις πλευρές της κατάστασης: άμυνα της χώρας μας, ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, στην αντιαεροπορική άμυνα, την αντίσταση και δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας. Συζητήσαμε επίσης πολλές λεπτομέρειες που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα», ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ.

Επικοινωνία και με τον Μακρόν

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνομίλησε, επίσης, με τον Γάλλο ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν, από τον οποίο ζήτησε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους, επισημαίνοντας πως η Ρωσία επωφελείται από τα «εσωτερικά» προβλήματα κάθε χώρας για να πλήξει την Ουκρανία.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (…). Τον ενημέρωσα για τις ανάγκες μας πρώτης προτεραιότητας, καταρχάς συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I spoke with President @EmmanuelMacron. I am grateful to France for doing so much to defend life. I informed him about our priority needs – first and foremost, air defense systems and missiles. Russia is now taking advantage of the moment – the fact that the Middle East and… pic.twitter.com/xnvo5yl5iM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

Εκτίμησε πως «η Ρωσία επωφελείται από την τωρινή κατάσταση, το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή και τα εσωτερικά προβλήματα κάθε χώρας προσελκύουν μια μέγιστη προσοχή».

Καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα, «που γίνονται ολοένα και πιο ποταπά», ο ίδιος πρόσθεσε πως συζήτησε «σχετικά με τον τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό» με τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ενώπιον μιας εσωτερικής πολιτικής κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ