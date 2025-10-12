Ισραήλ: Καμία ισραηλινή παρουσία στη διάσκεψη υπό Τραμπ και Σίσι – Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν μόνο μετά την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

Το Ισραήλ δεν θα στείλει εκπρόσωπο στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, που θα φιλοξενηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ-Σέιχ από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι.

«Κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν θα παρευρεθεί», δήλωσε την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σος Μπεντροσιάν.

Οι Παλαιστίνιοι όμηροι θα απελευθερωθούν όταν αφεθούν ελεύθεροι οι Ισραηλινοί

Ανέφερε, επίσης, ότι το Ισραήλ θα αρχίσει να απελευθερώνει Παλαιστίνιους κρατουμένους μόλις λάβει επιβεβαίωση ότι όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα έχουν φτάσει στη χώρα.

Συγκεκριμένα ο Μπεντροσιάν είπε: «Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν μόλις το Ισραήλ έχει επιβεβαίωση ότι όλοι οι όμηροι μας, που πρόκειται να απελευθερωθούν αύριο, έχουν περάσει τα σύνορα και βρίσκονται στο Ισραήλ».

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκεχειριών, οι ταυτότητες των σορών ορισμένων ομήρων επιβεβαιώθηκαν μετά την επιστροφή τους στο Ισραήλ.

