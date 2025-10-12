Logo Image

Ισραήλ: Καμία ισραηλινή παρουσία στη διάσκεψη υπό Τραμπ και Σίσι – Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν μόνο μετά την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

Κόσμος

Ισραήλ: Καμία ισραηλινή παρουσία στη διάσκεψη υπό Τραμπ και Σίσι – Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν μόνο μετά την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων

REUTERS/Nathan Howard/Pool/File Photo

Όσα δήλωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Το Ισραήλ δεν θα στείλει εκπρόσωπο στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, που θα φιλοξενηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ-Σέιχ από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι.

«Κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν θα παρευρεθεί», δήλωσε την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σος Μπεντροσιάν.

Οι Παλαιστίνιοι όμηροι θα απελευθερωθούν όταν αφεθούν ελεύθεροι οι Ισραηλινοί

Ανέφερε, επίσης, ότι το Ισραήλ θα αρχίσει να απελευθερώνει Παλαιστίνιους κρατουμένους μόλις λάβει επιβεβαίωση ότι όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα έχουν φτάσει στη χώρα.

Συγκεκριμένα ο Μπεντροσιάν είπε: «Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν μόλις το Ισραήλ έχει επιβεβαίωση ότι όλοι οι όμηροι μας, που πρόκειται να απελευθερωθούν αύριο, έχουν περάσει τα σύνορα και βρίσκονται στο Ισραήλ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ενας περίεργος ψηφιακός μεσαίωνας: Διασώζοντας λησμονημένη γνώση μέσα από «αρχαίες» δισκέτες

Ενας περίεργος ψηφιακός μεσαίωνας: Διασώζοντας λησμονημένη γνώση μέσα από «αρχαίες» δισκέτες

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκεχειριών, οι ταυτότητες των σορών ορισμένων ομήρων επιβεβαιώθηκαν μετά την επιστροφή τους στο Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube