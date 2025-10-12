Δεκάδες νεκροί από την αιματηρή σύγκρουση στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν

Δεκάδες μαχητές σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών συγκρούσεων στα σύνορα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές την Κυριακή — το σοβαρότερο επεισόδιο μεταξύ των δύο γειτόνων από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ.

Ο πακιστανικός στρατός δήλωσε ότι 23 στρατιώτες του σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, ενώ οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι έχασαν εννέα άνδρες τους.

Η ένταση έχει αυξηθεί αφότου το Ισλαμαμπάντ ζήτησε από τους Ταλιμπάν να αναλάβουν δράση εναντίον μαχητών που έχουν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι δρουν από ασφαλή καταφύγια στο αφγανικό έδαφος. Οι Ταλιμπάν, που ανέλαβαν την εξουσία το 2021, αρνούνται ότι Πακιστανοί μαχητές βρίσκονται στη χώρα τους.

Κάθε πλευρά ισχυρίζεται ότι προκάλεσε πολύ περισσότερες απώλειες στην άλλη, χωρίς όμως να προσκομίσει αποδείξεις. Το Πακιστάν υποστήριξε ότι σκότωσε περισσότερους από 200 Αφγανούς Ταλιμπάν και συμμάχους τους, ενώ η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι εξόντωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες.

Το πρακτορείο Reuters δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς.

Αεροπορικές επιδρομές και αντίποινα

Την Πέμπτη, το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ και σε αγορά στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας και τους Ταλιμπάν, γεγονός που προκάλεσε αντεπιθέσεις από την αφγανική πλευρά. Το Πακιστάν δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα τις επιδρομές.

Το βράδυ του Σαββάτου, αφγανικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον πακιστανικών συνοριακών φυλακίων. Το Πακιστάν ανέφερε ότι απάντησε με πυρά πυροβολικού και όπλων.

Και οι δύο χώρες υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν φυλάκια της άλλης πλευράς. Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας έδωσαν στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό που, όπως υποστηρίζουν, δείχνει αφγανικά φυλάκια να πλήττονται.

Οι ανταλλαγές πυρών είχαν κατά κύριο λόγο σταματήσει το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας. Ωστόσο, στην περιοχή Κουρράμ του Πακιστάν συνεχίζονταν κατά διαστήματα πυρά, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους.

Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η επιχείρησή του ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Παρέμβαση από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία

Η Καμπούλ δήλωσε την Κυριακή ότι ανέστειλε τις επιθέσεις κατόπιν αιτήματος του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες είχαν εκφράσει ανησυχία για τις συγκρούσεις.

«Δεν υπάρχει καμία απειλή σε κανένα σημείο του αφγανικού εδάφους», ανέφερε την Κυριακή ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζάχιντ. «Το Ισλαμικό Εμιράτο και ο λαός του Αφγανιστάν θα υπερασπιστούν τη γη τους και θα παραμείνουν σταθεροί και αφοσιωμένοι σε αυτή την υπεράσπιση».

Ο Μουτζάχιντ πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιοχές οι μάχες συνεχίζονταν.

Κλειστά τα συνοριακά περάσματα

Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι το Πακιστάν έκλεισε τα συνοριακά περάσματα κατά μήκος των 2.600 χιλιομέτρων (1.600 μιλίων) συνόρων με το Αφγανιστάν — μιας αμφισβητούμενης συνοριακής γραμμής της αποικιοκρατικής εποχής, γνωστής ως «γραμμή Ντουράντ», που χαράχτηκε από τους Βρετανούς το 1893.

Τα δύο κύρια περάσματα, στο Τόρχαμ και το Τσάμαν, καθώς και τουλάχιστον τρία μικρότερα — στο Χαρλάτσι, το Ανγκούρ Άντα και το Γκουλάμ Χαν — παρέμειναν κλειστά την Κυριακή, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Οι πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές συνέπεσαν με μια σπάνια επίσκεψη Ταλιμπάν αξιωματούχου στην Ινδία — του υπουργού Εξωτερικών Αμίρ Χαν Μουτάκι — η οποία οδήγησε στην ανακοίνωση της Παρασκευής ότι η Ινδία θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της με το καθεστώς των Ταλιμπάν. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία στο Ισλαμαμπάντ, καθώς η Ινδία παραμένει ο μακροχρόνιος αντίπαλος του Πακιστάν.

Με πληροφορίες από Reuters