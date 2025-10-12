Τζέι Ντι Βανς: Προ των πυλών η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, επίκειται ανά πάσα στιγμή

H απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς είναι πλέον επικείμενη «ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι όμηροι μπορεί να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή» απο τώρα.

Επανέλαβε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός δεν σχεδιάζει να αναπτυχθεί ούτε στο Ισραήλ ούτε στη Γάζα.

Speaking to NBC's Meet the Press, United States Vice President J.D. Vance says hostages will be released from captivity in Gaza "at any moment now." Vance also says that the US military has no plans to deploy in either Israel or Gaza. — CYNN (@CYNN_Official) October 12, 2025

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να υποδεχθεί όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, ενόψει της ανταλλαγής τους τη Δευτέρα με Παλαιστίνιους κρατουμένους, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

️BREAKING: The hostages will be released today between 7:00 PM and midnight Israeli time. pic.twitter.com/FC9ovX1gsm — Eli Afriat (@EliAfriatISR) October 12, 2025

«Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση υποδοχή όλων των ομήρων μας», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.

Νεότερη ωσόσο διευκρίνιση εκ μέρους εκπροσώπου της Ισραηλινής κυβέρνησης ανέφερε ότι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Επιπλέον,πληροφρίες της εφημερίδας Times of Israel, αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει ενημερώσει τις οικογένειες των ομήρων ότι αναμένουν οι απελευθερώσεις να ξεκινήσουν μεταξύ 4 και 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας, αλλά ότι η ώρα μπορεί να αλλάξει

Το Ισραήλ θα ενημερωθεί από τον Ερυθρό Σταυρό δύο ώρες πριν από την απελευθέρωση των ομήρων.

