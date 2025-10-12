Logo Image

Καλιφόρνια: Ελικόπτερο στροβιλίζεται στον αέρα και σφηνώνεται σε φοίνικες δίπλα σε παραλία (βίντεο)

Tim Robinson/via REUTERS

Πέντε τραυματίες

Ένα ελικόπτερο που πετούσε μέσα σε κατοικημένη περιοχή δίπλα σε μεγάλη και δημοφιλή παραλία της νότιας Καλιφόρνιας άρχισε ξαφνικά να χάνει τον έλεγχο πέφτοντας τελικά πάνω σε σπίτια και φοίνικες, ενώ οι λουόμενοι παρακολουθούσαν τρομοκρατημένοι.

Το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται πάνω από την παραλία Χάντινγκτον και στη συνέχεια να στροβιλίζεται έως ότου σφηνωθεί ανάμεσα σε φοίνικες κοντά στον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Χάντινγκτον Μπιτς ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων δύο που επέβαιναν στο ελικόπτερο και «ανασύρθηκαν με ασφάλεια από τα συντρίμμια».

Το περιστατικό συνέβη χθες, Σάββατο.

Τρία άτομα στον δρόμο τραυματίστηκαν. Λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν έγιναν γνωστές

Η πτήση του ελικοπτέρου σχετιζόταν με μια ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων με τίτλο «Cars N Copters» που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή.

Tim Robinson/via REUTERS

