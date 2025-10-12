Καλιφόρνια: Ελικόπτερο στροβιλίζεται στον αέρα και σφηνώνεται σε φοίνικες δίπλα σε παραλία (βίντεο)

Ένα ελικόπτερο που πετούσε μέσα σε κατοικημένη περιοχή δίπλα σε μεγάλη και δημοφιλή παραλία της νότιας Καλιφόρνιας άρχισε ξαφνικά να χάνει τον έλεγχο πέφτοντας τελικά πάνω σε σπίτια και φοίνικες, ενώ οι λουόμενοι παρακολουθούσαν τρομοκρατημένοι.

Το ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται πάνω από την παραλία Χάντινγκτον και στη συνέχεια να στροβιλίζεται έως ότου σφηνωθεί ανάμεσα σε φοίνικες κοντά στον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Χάντινγκτον Μπιτς ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων δύο που επέβαιναν στο ελικόπτερο και «ανασύρθηκαν με ασφάλεια από τα συντρίμμια».

Το περιστατικό συνέβη χθες, Σάββατο.

Τρία άτομα στον δρόμο τραυματίστηκαν. Λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν έγιναν γνωστές

Η πτήση του ελικοπτέρου σχετιζόταν με μια ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων με τίτλο «Cars N Copters» που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή.