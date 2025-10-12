Η λίστα των κρατουμένων: Ποιοι είναι οι 6 Παλαιστίνιοι που θέλει άμεσα εκτός φυλακής η Χαμάς

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ με τα ισραηλινά άρματα να αποσύρονται από τον κεντρικό οδικό άξονα αλ-Ρασίντ.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή ομήρων και ανταλλαγή κρατουμένων, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα το μεσημέρι — 72 ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Βάσει της συμφωνίας, θα απελευθερωθούν περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, εκ των οποίων 250 εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και 1.722 άτομα που συνελήφθησαν στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 — μεταξύ αυτών και σχεδόν δύο δεκάδες παιδιά.

Σε αντάλλαγμα, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, μαζί με τις σορούς 28 ακόμη Ισραηλινών.

Εν αναμονή της απελευθέρωσης

Η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών έχει ήδη μετακινήσει κρατούμενους στις φυλακές Ofer και Ketziot, προετοιμάζοντας τη διαδικασία της μεταφοράς.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ακριβής στιγμή της απελευθέρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Οι οικογένειες των Παλαιστινίων κρατουμένων έχουν ειδοποιηθεί να μην πανηγυρίσουν δημοσίως, με τον ισραηλινό στρατό να προειδοποιεί για «μηδενική ανοχή» σε εκδηλώσεις χαράς.

Οι 6 Παλαιστίνιοι

Μαρουάν Μπαργούτι

Ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος πολιτικός σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις.

Γεννημένος το 1962 στο Κομπάρ της Δυτικής Όχθης, ο Μπαργούτι αναδείχθηκε στα φοιτητικά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Μπιρζέιτ και σύντομα έγινε κορυφαίο στέλεχος της Φατάχ.

Το 2004 καταδικάστηκε σε πέντε ισόβια και επιπλέον 40 χρόνια κάθειρξης για τον σχεδιασμό επιθέσεων που προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών και ενός Έλληνα μοναχού.

Παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής και θεωρείται ο μόνος Παλαιστίνιος που θα μπορούσε να ενώσει Φατάχ και Χαμάς σε ενδεχόμενες εκλογές. Πηγές της Χαμάς λένε ότι το γραφείο του Νετανιάχου αφαίρεσε το όνομά του από τη λίστα την τελευταία στιγμή.

Αχμάντ Σααντάτ

Ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), καταδικάστηκε το 2008 σε 30 χρόνια φυλάκισης για συμμετοχή σε επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και η δολοφονία του Ισραηλινού υπουργού Τουρισμού Ρεχαβάμ Ζέεβι το 2001.

Εξελέγη βουλευτής το 2006 ενώ βρισκόταν ήδη φυλακισμένος. Έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές απεργίες πείνας και παραμένει εμβληματική φυσιογνωμία της παλαιστινιακής αριστεράς.

Αμπντουλά Μπαργούτι

Δεν έχει συγγένεια με τον Μαρουάν Μπαργούτι. Γεννημένος στο Κουβέιτ το 1972, υπήρξε μέλος της Χαμάς και θεωρείται ένας από τους κύριους κατασκευαστές εκρηκτικών του κινήματος.

Καταδικάστηκε σε 67 φορές ισόβια και επιπλέον 5.200 χρόνια φυλάκισης για επιθέσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έχει περάσει πάνω από 20 χρόνια σε απομόνωση, ενώ φέτος κατήγγειλε βασανιστήρια στο Ισραηλινό σωφρονιστικό ίδρυμα Γκιλμπόα.

Χασάν Σαλάμεχ

Γεννημένος το 1971 σε στρατόπεδο προσφύγων της Χαν Γιουνίς, καταδικάστηκε το 1996 σε 48 φορές ισόβια για σειρά βομβιστικών επιθέσεων που αποδόθηκαν στη Χαμάς, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Γεχία Αγιές.

Παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της παλαιστινιακής αντίστασης.

Ιμπραήμ Χάμεντ

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μπιρζέιτ και πρώην διοικητής της Ταξιαρχίας Αλ-Κασάμ στη Δυτική Όχθη, θεωρείται υπεύθυνος για σειρά επιθέσεων στη Δεύτερη Ιντιφάντα.

Συνελήφθη το 2006 και καταδικάστηκε σε 54 φορές ισόβια. Κατά τις ισραηλινές αρχές, φέρει ευθύνη για τον θάνατο 46 Ισραηλινών.

Αμπάς αλ-Σαγιέντ

Από την Τούλκαρεμ της Δυτικής Όχθης, καταδικάστηκε το 2002 σε 35 φορές ισόβια για την επίθεση στο ξενοδοχείο Παρκ στη Νετάνια, όπου σκοτώθηκαν 30 Ισραηλινοί.

Ηγείται απεργιών πείνας μέσα στις φυλακές και θεωρείται σύμβολο αντίστασης για τους Παλαιστινίους κρατούμενους.